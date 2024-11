Chiamate dall'Europa: i prefissi che nascondono truffe telefoniche

Le truffe telefoniche sono in aumento e ogni giorno mietono parecchie vittime tra gli utenti. Ultimamente si nascondono dietro numerose chiamate che sembrano provenire dall’Europa proprio per il prefisso del numero utilizzato dai criminali. Riconoscerle a colpo d’occhio è impossibile, ma conoscendo quali sono i prefissi più gettonati puoi evitare di rispondere.

L’obiettivo di questi attacchi è ottenere dalla vittima dati personali e dettagli bancari. Questo garantirebbe ai criminali di accedere a conti correnti online, carte di credito e account di pagamento digitale. Ma come agiscono i truffatori per spingere la vittima a fornire tutto ciò che vogliono con una certa facilità, infondendo in lei la fiducia necessaria per farla cedere?

Le nuove truffe telefoniche con prefisso europeo si propongono sotto la veste di importanti proposte lavorative, molto remunerative. Quando l’utente risponde alla chiamata una voce registrata detta un numero di telefono da registrare nei contatti e contattare tramite WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più diffusa e utilizzata in questi tempi.

Truffe Telefoniche con prefissi europei: come riconoscerle

Recentemente vi abbiamo spiegato come evitare la truffa telefonica con prefisso +34 dalla Spagna. Queste nuove truffe telefoniche con prefisso europeo hanno lo stesso metodo. Spingono la vittima a contattare un numero di telefono estero tramite WhatsApp per ricevere informazioni in merito a una candidatura lavorativa molto interessante.

Iniziando la conversazione la vittima viene ammagliata e invogliata a continuare a saperne di più, ma per questo è necessario che fornisca informazioni personali e sensibili, fino a chiedere anche dettagli bancari. Una pratica davvero insidiosa che fa leva su un’ottima proposta lavorativa, ovviamente falsa, e sulla fiducia che si instaura tra vittima e truffatore.

Quali sono i prefissi europei che possono nascondere pericolose truffe telefoniche? Quelli a cui fare attenzione sono i seguenti:

+34 Spagna;

+32 Belgio;

+33 Francia;

+31 Paesi Bassi;

+49 Germania.

Potrebbe essere utile attivare un filtro anti-spam nelle impostazioni del dialer (l’app Telefono di Google) se hai uno smartphone Android. Altrimenti, se hai uno smartphone Apple, potresti attivare il blocco dei numeri sconosciuti.