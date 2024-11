+34, il prefisso del terrore: come evitare la truffa telefonica spagnola

Purtroppo, proprio come la truffa telefonica con prefisso +33 dalla Francia, la nuova minaccia sta mietendo parecchie vittime con la stessa tecnica. Soprannominata truffa telefonica spagnola, la chiamata con prefisso +34 sta minacciando milioni di utenti. Una pratica veramente pericolosa che corre tra le linee telefoniche.

Grazie a tecniche di phishing telefonico, definito dagli addetti al lavoro vishing, i truffatori riescono a ottenere dati personali, informazioni sensibili, dettagli di pagamento e perfino denaro dalle vittime. Ecco perché è importantissimo riconoscere questo pericolo, identificarlo e disarmarlo immediatamente.

Questa nuova truffa telefonica con prefisso +34 dalla Spagna, spiegano gli esperti, può portare anche a furti di identità. Con molta probabilità, l’origine del raggiro non è spagnolo. Infatti, spesso i cybercriminali sfruttano numerazioni con prefisso internazionale per eludere o rendere difficoltose eventuali indagini a loro conto.

+34: come funziona la truffa telefonica con prefisso spagnolo

Come dicevamo, la truffa telefonica con prefisso spagnolo +34 (0034), funziona proprio come quella con prefisso francese. L’utente, ignaro di tutto, riceve una chiamata da questo numero sconosciuto. Il mittente è una voce registrata che lo invita a salvare il numero per collegarsi sull’app di messaggistica istantanea più famosa, WhatsApp.

Il motivo? Solitamente si tratta di una proposta di lavoro molto vantaggiosa e interessante. In questi casi, i cybercriminali sono soliti sfruttare il nome di aziende e marchi importanti per rendere ancora più interessante la proposta e far sentire fortunata la potenziale vittima che voglio far cadere nella trappola.

La truffa telefonica con prefisso +34 culmina con la richiesta di dati sensibili, inclusi anche documenti di identità, numero della carta di credito e coordinate bancarie. La conclusione si può facilmente immaginare: furto di identità, accessi a conti correnti e furto di denaro.

Come difenderti da queste truffe

Per difenderti in modo efficace, innanzitutto devi evitare di rispondere a chiamate con prefisso +34, e più in generale con prefissi internazionali, perché spesso nascondono raggiri pericolosi proprio come questa truffa telefonica spagnola.

Inoltre, è possibile bloccare le chiamate da numeri sconosciuti tramite le impostazioni del telefono. Se hai uno smartphone Android con dialer di Google puoi anche attivare un filtro specifico anti-spam.