Chiamate direttamente dal polso con questo smartwatch a soli 23€ su Amazon

Oggi puoi fare un vero affare su Amazon. Questo smartwatch low cost lo paghi ancora meno con lo sconto attivo che ti permette di pagarlo soltanto 23,54 euro. Scoprirai un dispositivo indossabile incredibilmente completo, ricco di funzioni e che ti permette persino di effettuare chiamate dal polso.

Smartwatch Blackview in offerta: le caratteristiche

Lo Smartwatch Blackview è un accessorio elegante sia per uomini che per donne, dotato di un touch screen ad alta definizione da 1,85 pollici che assicura una chiara visualizzazione dei dati in ogni momento della giornata. Con oltre 100 quadranti esclusivi e la possibilità di personalizzarli attraverso l’app [Da Fit], questo orologio fitness si adatta al tuo stile.

La funzionalità di chiamata Bluetooth e la compatibilità con Alexa rendono questo smartwatch ancora più versatile. Grazie all’altoparlante stereo HiFi e al microfono integrato, è possibile ricevere o effettuare chiamate direttamente dallo smartwatch. Le notifiche in tempo reale per chiamate e messaggi (WhatsApp, Facebook, Instagram, ecc.) semplificano la gestione delle comunicazioni.

Con oltre 100 modalità sportive, questo orologio intelligente supporta una vasta gamma di attività fisiche, monitorando dati completi di allenamento tramite l’app “Da Fit”. Il GPS del telefono consente di tracciare percorsi, distanze e progressi durante l’allenamento.

Il monitoraggio completo della salute è una caratteristica chiave, con sensori ottici ad alte prestazioni che forniscono dati continui sulla frequenza cardiaca 24 ore su 24. L’analisi dettagliata della qualità del sonno aiuta a regolare lo stile di vita per una salute ottimale.

Oltre alle funzioni fitness, lo smartwatch offre un’ampia gamma di utili funzioni quotidiane come notifiche intelligenti, lettore musicale, controllo della fotocamera, previsioni del tempo, promemoria per il sedentarismo, sveglia, cronometro e timer. Con batterie di grande capacità, garantisce fino a 7 giorni di utilizzo e circa 15 giorni di standby con soli 2 ore di ricarica. Un compagno multifunzionale che va oltre le aspettative e solo a 23,54 euro. Da non credere, vero?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.