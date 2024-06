Che confusione con le bozze di Google Messages: bug o aggiornamento?

È una nuova funzionalità introdotta nell’ultima versione oppure si tratta di un bug? Questa è la domanda che si stanno facendo alcuni utenti dopo aver aggiornato Google Messages, chiamata Messaggi di Google in Italia. Sembra, infatti, che ci sia un problema con le bozze dei messaggi, che rende la loro gestione molto più confusa e disordinata.

È frutto di un bug?

Ma andiamo con ordine: in precedenza quando un messaggio veniva scritto ma non inviato, la conversazione contenente la bozza veniva spostata in alto rispetto alle altre e dall’anteprima era possibile visualizzare un estratto di quanto scritto, riportato in corsivo.

Ora, con l’ultimo aggiornamento – versione 20240521_00_RC01 e anche nella beta 20240531_00_RC00 -, quell’anteprima non viene più visualizzata. La conversazione viene ancora spostata in cima all’elenco, ma non c’è più alcuna indicazione della presenza di una bozza al suo interno. Anche la scritta “Bozza” è ora sostituita con la data aggiornata, presumibilmente all’ultima modifica effettuata.

Insomma: nessun miglioramento, soltanto una gran confusione – hanno riportato gli utenti. Tanto da far credere che, più che una nuova feature, sia tutto frutto di un bug. A sostegno di questa tesi anche il fatto che il “problema” non si presenterebbe su tutti i dispositivi, quindi la probabilità che si tratti di un disguido a monte, piuttosto che una funzionalità nuova, è molto alta.

Google non ha ancora confermato né smentito: le informazioni sono pertanto ancora piuttosto limitate. Nelle prossime settimane ne potremo sapere certamente di più e magari anche ricevere spiegazioni ufficiali.