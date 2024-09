ChatGPT potrebbe ricevere 8 nuove voci (e imiteranno anche i versi di animali)

ChatGPT, fin dal suo lancio, ha costantemente ricevuto nuove funzionalità diventando uno tra i chatbot preferiti del web, superando i 200 milioni di utenti attivi settimanali. Uno dei suoi vantaggi è il supporto vocale, che consente agli utenti di conversare con il bot o di fargli leggere il testo ad alta voce. Questa funzionalità potrebbe presto ricevere una interessante novità: l’aggiunta di 8 nuove voci.

Imiteranno i suoni di animali ed enfatizzeranno le parole

Secondo il portale Testing Catalog, recenti report hanno rivelato come OpenAI abbia intenzione di introdurre 8 nuove voci che potrebbero essere lanciate in un prossimo futuro. Ci sarebbero già anche i nomi, naturalmente in inglese: Fathom, Glimmer, Harp, Maple, Orbit, Rainbow, Reef, Ridge e Vale, che andrebbero ad aggiungersi alle 4 già presenti, aumentando il totale complessivo a 12.

Oltre ad avere toni distinti, le nuove voci saranno presumibilmente in grado di esprimere suoni anche non verbali in modo più naturale. Ad esempio, imitando rumori particolari oppure versi di animali, come si può sentire chiaramente in un video pubblicato su X dall’utente Tito Blaho. Allo stesso modo, le nuove voci potrebbero essere in grado di adattare i loro toni in base alla formattazione del testo, ad esempio enfatizzando una parola scritta in corsivo o grassetto.

Al momento non è possibile sapere quando e se OpenAI pubblicherà le nuove voci per ChatGPT: per ora, infatti, sono disponibili solamente tramite metodi di reverse engineering, per cui gli utenti non possono ancora accedervi in modo ufficiale.