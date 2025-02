ChatGPT diventa motore di ricerca predefinito per Safari

Attraverso un aggiornamento dell’ultimo minuto, OpenAI ha aggiunto un’estensione a ChatGPT che permette a chiunque di impostarla e utilizzarla come motore di ricerca predefinito nelle ricerche effettuate tramite la barra di ricerca su Safari. Per poterla ottenere è necessario aggiornare l’app di intelligenza artificiale all’ultima versione disponibile.

“L’attivazione di questa estensione indirizza le query che digiti nella barra di ricerca di Safari a ChatGPT Search, rendendo ChatGPT Search il tuo motore di ricerca predefinito in Safari. Si applicano le stesse politiche che regolano l’utilizzo di ChatGPT”, ha spiegato OpenAI in un comunicato stampa.

Grazie a questo nuovo aggiornamento, è quindi possibile sostituire ChatGPT a Google o qualsiasi motore di ricerca impostato come predefinito su Safari. Trattandosi di un’estensione sarà necessario concedere un’autorizzazione per indirizzare qualsiasi richiesta alla funzione di ricerca dell’AI di OpenAI, piuttosto che passare dall’impostazione predefinita del browser di Apple.

In altre parole, l’estensione diventa la soluzione alternativa per avere a portata di mano ChatGPT e ottenere risultati di ricerca direttamente su Safari che prima ti mostrava Google o un altro motore di ricerca. Una buona notizia per chi cercava questa praticità invece che dover aprire tutte le volte l’app per fare qualche ricerca.

Come impostare ChatGPT come motore di ricerca predefinito su Safari

Dopo l’integrazione di note vocali e immagini su ChatGPT WhatsApp ecco ora un nuovo interessante aggiornamento per l’app. Probabilmente ti starai chiedendo come abilitare ChatGPT affinché diventi il motore di ricerca predefinito su Safari. Ecco i semplici passaggi che dovrai effettuare dal tuo dispositivo:

aggiorna l’app di OpenAI all’ultima versione disponibile; cerca Impostazioni di iOS; entra nella sezione App; vai a Safari; seleziona Estensioni; attiva l’estensione ChatGPT Search abilitando l’interruttore Consenti estensione; autorizza l’accesso alle query di ricerca per ottenere tutti i permessi necessari nella sezione Permessi con opzione Consenti.

Questo procedimento ti permette di impostare ChatGPT come motore predefinito su Safari grazie alla nuova estensione disponibile. Potrai effettuare una ricerca con Google semplicemente digitandone l’indirizzo nella barra di ricerca.