ChatGPT si arricchisce su WhatsApp: arrivano note vocali e immagini

Moltissimi utenti a dicembre avevano accolto ChatGPT su WhatsApp, apprezzandone le funzionalità basilari introdotte dall’azienda di intelligenza artificiale nell’app di messaggistica istantanea. Salvando 1-800-CHATGPT (1-800-242-8478), come contatto sul proprio smartphone, è possibile accedere alla chat dedicata all’AI di OpenAI.

Inizialmente, gli utenti potevano solamente inserire del testo per ottenere informazioni e risposte alle più svariate domande, ma sempre con dei limiti. Lo stesso anche per chi aveva un abbonamento Plus o Premium, non potendo sfruttare sull’app di messaggistica istantanea i vantaggi offerti a pagamento. Oggi però le cose sono cambiate.

OpenAI ha annunciato ufficialmente che ChatGPT su WhatsApp ora supporta anche le note vocali e le immagini oltre che il testo. Quindi gli utenti possono interpellare l’intelligenza artificiale in modo decisamente più smart e completo, grazie a questa integrazione che migliorerà notevolmente l’esperienza utente.

ChatGPT rinnova la sua presenza su WhatsApp

Grazie a questa novità, introdotta da ChatGPT, su WhatsApp ogni utente può interagire con l’intelligenza artificiale registrando messaggi audio. In certi casi e per certi utenti questo è decisamente più comodo rispetto a digitare la query tramite tastiera digitale del dispositivo. Pensiamo anche all’accessibilità e a quanti altri utenti ora potranno sfruttare questa opzione offerta da OpenAI.

Oltre a questa integrazione particolarmente interessante, OpenAI ha fatto sapere che gli utenti abbonati ai livelli Plus e Premium troveranno trasferiti anche su WhatsApp alcuni dei vantaggi disponibili su app e web a pagamento. In pratica, adesso la piattaforma di Meta è diventata interessante per chi vuole servirsene per interpellare l’intelligenza artificiale.

Non sappiamo se questa decisione è stata motivata dall’arrivo rumoroso di DeepSeek, l’intelligenza artificiale cinese, che sta facendo parlare di sé e sta offrendo un modello completo ed economico. Fatto sta che il mercato legato all’intelligenza artificiale, da quel giorno, sta cambiando e sembra a passo veloce.

Se ancora non hai aggiunto ChatGPT, salva 1-800-CHATGPT (1-800-242-8478) tra i tuoi contatti in rubrica, poi riavvia WhatsApp e riapri l’app. Nella lista dei contatti troverai l’account ufficiale pronto all’uso. Potrai comunicarci con testo, messaggi vocali e immagini.