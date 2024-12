ChatGPT, Canvas è ora disponibile gratis per tutti gli utenti

OpenAI ha esteso l’accesso alla funzionalità “Canvas” (tradotta da OpenAI come “Quadri”) a tutti gli utenti di ChatGPT, anche a chi lo utilizza gratuitamente senza abbonamento. Canvas, annunciato a ottobre, era infatti in precedenza disponibile solo agli utenti ChatGPT Plus, Teams, Edu ed Enterprise.

Come funziona Canvas di ChatGPT

“Riassumere. Aggiungere un emoji. Rendere comprensibile a un bambino dell’asilo. ChatGPT può fare tutto questo direttamente nel quadro”. Questa è la descrizione ufficiale che accompagna la nuova funzionalità agli utenti che la utilizzano per la prima volta. Disponibile su browser desktop, converte l’interfaccia tradizionale di ChatGPT trasformandola in una sorta di documento di testo.

Nella barra laterale sinistra, in alto, troviamo il nostro prompt. Nel quadro principale, c’è la risposta fornita da ChatGPT che ora aggiunge cinque nuove opzioni: suggerisci modifiche, regola lunghezza del testo, livello di lettura, aggiungi l’ultima rifinitura e aggiungi emoji. Ogni modifica effettuata successivamente, verrà visualizzata nello stesso riquadro, anziché generare una nuova risposta nell’interfaccia tradizionale.

A partire da oggi, Canvas sarà integrato in GPT-4o. La funzionalità si avvierà automaticamente per alcuni prompt o testo incollato. Al momento è disponibile soltanto per la versione browser web, oppure nell’app Windows di ChatGPT. OpenAI ha inoltre aggiornato Canvas per l’occasione, affinché possa eseguire codice Python e supportare più funzioni per incollare il testo, oltre a permetterne l’uso in GPT personalizzati come impostazione predefinita.