Champions League in chiaro: la partita trasmessa in chiaro gratis

TV8, il canale in chiaro disponibile sulla piattaforma digitale terrestre, trasmetterà in chiaro live, gratis per tutti, una delle partite più attese della UEFA Champions League. Si tratta di Borussia Dortmund – Barcellona. L’incontro si terrà domani, mercoledì 11 dicembre 2024, alle ore 21:00.

Questo incontro è valido per la sesta giornata della fase a gironi e si preannuncia come un vero e proprio scontro al vertice del Gruppo F. Insomma, un match da non perdere, anche se non è coinvolta alcuna squadra italiana. Tuttavia, Sky aveva già stabilito di mostrare, sul digitale terrestre gratis, al pubblico alcune migliori partite del campionato.

Champions League: Borussia Dortmund – Barcellona gratis in diretta

Borussia Dortmund – Barcellona, valida per la UEFA Champions League, verrà trasmessa gratis in chiaro per tutti. Sulla piattaforma digitale terrestre al canale TV8, sintonizzabile all’LCN 8 del telecomando. In streaming sul sito www.tv8.it/streaming. Non perderti questa incredibile partita.

Le due squadre si trovano con 12 punti ciascuna dopo le prime cinque partite. Quindi, questo match è sicuramente decisivo per determinare chi si classificherà al primo posto del girone. Il Westfalenstadion, casa del Borussia Dortmund, farà da cornice a questa sfida cruciale, promettendo un’atmosfera elettrizzante, tipica delle grandi notte europee.

Borussia Dortmund – Barcellona: probabili formazioni

I due rispettivi allenatori hanno già preannunciato le probabili formazioni che scenderanno in campo con Borussia Dortmund – Barcellona. In questa partita di Champions League, trasmessa gratis da TV8 in chiaro e in streaming.

Borussia Dortmund (4-3-3) : Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Nmecha, Lordo; Malen, Guirassy, ​​Gittens

: Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Nmecha, Lordo; Malen, Guirassy, ​​Gittens Barcellona (4-3-3): Inaki Pena; Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski

Il Borussia Dortmund non ha mai battuto il Barcellona nei quattro precedenti incontri europee. Infatti, i tedeschi scenderanno in campo con una scia negativa di 9 partite senza clean sheet contro le squadre spagnole. Invece, il Barcellona ha segnato almeno 3 gol in tutte le ultime 4 vittorie in Champions League, gratis su TV8.