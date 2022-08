Amazon Prime Video: ecco le prime 4 partite della Champions League

È tutto pronto per il fischio di inizio della nuova stagione di UEFA Champions League 2022/23. Il sito ufficiale del torneo ha già pubblicato il calendario completo delle partite che saranno giocate durante tutto il campionato speciale. Così anche Amazon Prime Video si è accodato alla novità.

Infatti, la piattaforma di streaming live e on demand, ha annunciato quali saranno le prime quattro partite trasmesse in diretta della UEFA Champions League. Secondo gli accordi già in essere dall’anno scorso, senza costi aggiuntivi trasmetterà una partita per ogni turno.

Amazon Prime Video, perciò, con l’occasione ha reso pubblici i primi match che verranno trasmessi live in streaming direttamente dalla sua piattaforma. Ovviamente, per poter assistere occorre essere abbonati al servizio. Se ancora non lo hai fatto iscriviti subito e attiva la prova gratuita per 30 giorni.

Avrai accesso a tantissimi vantaggi oltre a film, serie TV e Champions League. Infatti, Prime garantisce sconti esclusivi, consegne e resi gratuiti, Amazon Music e tanto altro. Quindi non perdere tempo e assicurati tutto questo a un prezzo decisamente vantaggioso.

Amazon Prime Video: annunciate le partite di settembre e ottobre della Champions League

Quindi Amazon Prime Video ha da poco pubblicato le prime 4 partite della UEFA Champions League che trasmetterà live in streaming. Il calendario del colosso prevede altrettanti appuntamenti per il mese entrante di settembre e per il successivo di ottobre:

Napoli Vs Liverpool : in diretta streaming mercoledì 7 settembre 2022 dalle ore 21:00;

: in diretta streaming mercoledì dalle ore 21:00; Juventus Vs Benfica : in diretta streaming mercoledì 14 settembre 2022 dalle ore 21:00;

: in diretta streaming mercoledì dalle ore 21:00; Chelsea Vs Milan : in diretta streaming mercoledì 5 ottobre 2022 dalle ore 21:00;

: in diretta streaming mercoledì dalle ore 21:00; Barcelona Vs Inter: in diretta streaming mercoledì 12 ottobre 2022 dalle ore 21:00.

Per poter assistere a queste e alle altre partite che verranno trasmesse su Amazon Prime Video devi avere un abbonamento a Prime. Questo servizio offre tantissimi vantaggi e l’accesso a benefici unici ed esclusivi davvero interessanti. Iscriviti subito e inizia il periodo di prova gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.