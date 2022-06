Cerchi un iPhone ricondizionato? Questo è quello che fa per te!

Se state cercando un nuovo iPhone ma non volete spendere molto, abbiamo la soluzione che fa per voi. Piuttosto che vedere un telefono usato in qualche mercatino online, dovreste prendere in considerazione l’acquisto di un ricondizionato. Il telefono che vogliamo suggerirvi è l’iPhone XS Max, un top di gamma uscito nel 2018 e che fa dell’autonomia la sua killer feature.

Lo smartphone in questione è davvero unico: sappiamo bene che oramai ha diversi anni, ma è ancora oggi un terminale più che valido, anche perché viene supportato dall’azienda. Si potrà aggiornare ad iOS 16 e probabilmente anche alla versione del 2023 e del 2024. Chi compra un device di Cupertino lo sa bene. Apple tende ad aggiornare i suoi telefoni, tablet, computer per tantissimo tempo così che nessuno possa sentirsi “abbandonato“.

Oggi lo portate a casa a 370,00€ con spedizione gratuita inclusa nel prezzo. Con Amazon poi, avrete diritto alla garanzia di ben due anni che riscoprirà qualsiasi problema. Ad ogni modo, potrete chiamare l’assistenza clienti tutti i giorni, anche la domenica, in caso di problemi vari ed eventuali.

iPhone XS Max: il re dei re in sconto

Scegliere questo prodotto quindi è un buon investimento per il futuro; ha uno schermo da ben 6,5“, è dotato di tecnologia OLED, E ci sono le cornici super sottili. Il design è quello stondato che abbiamo avuto dai 2017 al 2020. Per molti utenti, questo è il miglior design di Apple, ma qui cadiamo nel campo della soggettività.

Posteriormente troviamo due fotocamere, una grandangolare e una tele, come voleva la moda del tempo. La scocca è in vetro e garantisce la ricarica wireless. C’è il sensore face ID per lo sblocco con il volto che troviamo anche una serie di sensori per le funzioni smart di ultima generazione.

Come detto all’inizio dell’articolo, questo telefono ha un’autonomia eccezionale, capace di durare ore ed ore con una singola carica. Se uscite di casa da mattina e tornate da sera, avrete ancora un buon 20% di batteria nonostante un uso mediamente intenso.

Essendo ricondizionato, qualcuno potrebbe esprimere delle perplessità; in verità vi diciamo che è stato accuratamente messo al nuovo dai tecnici di Amazon. Le condizioni, stando a quanto si legge, sembrano essere pari al nuovo. In poche parole, spendete poco (370,00€) ma avete tanto. Fateci un pensierino, perché questa è un’offerta che non si vede tutti i giorni. iPhone XS Max è un regalo perfetto da fare ai propri parenti che magari desiderano un telefono Apple di grandi dimensioni non vogliono uno smartphone piccolo come l’SE (2022)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.