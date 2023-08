Centrali elettriche solari a prezzo SHOCK con i codici segreti di Geekbuying

Non prodotti di bassa qualità, ma eccellenti centrali elettriche solari di brand noti e di tipo premium. Ad abbassare il prezzo, ci pensano i codici sconto segreti, che abbiamo ricevuto in esclusiva dall’affidabile store di Geekbuying. Sfruttali per risparmiare un sacco sui tuoi sistemi preferiti: dai subito un’occhiata e completa i tuoi ordini rapidamente per non perdere questi eccezionali affari.

Ricorda: le spedizioni sono rapide e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Inoltre, puoi dividere l’investimento in 3 rate mensili a tasso zero, semplicemente scegliendo Klarna come metodo di pagamento. Pronto a scoprire questi ottimi affari? Eccoli tutti!

Centrali elettriche solari e pannelli: il meglio, a mini prezzo

FOSSiBOT e Bluetti sono due marchi che non hanno bisogno i presentazioni. L’elevata qualità delle loro soluzioni permette di andare sul sicuro, consentendoti di avere la certezza di portare con te sistemi affidabili ed efficienti. Per questo motivo, ci sentiamo sereni nel consigliare queste soluzioni, scontatissime grazie ai codici sconto.

Bluetti EB70: versatile e compatta

La station all in one Bluetti EB70 risponde alle esigenze di chi cerca una soluzione versatile e compatta, da avere sempre con sé. Che si tratti di una gira fuori porta, dell’utilizzo in camper o di ottimizzare in consumi in casa, si potrà sempre fare affidamento sui di lei.

A disposizione, una marea di porte per collegare i tuoi prodotti:

2 prese Schuko (230V);

2 porte USB C da 100W;

2 porte USB A;

1 porta accendisigari;

2 porta CC;

1 piastra di ricarica rapida wireless (da 15W);

un potente luce d’emergenza.

Puoi scegliere se ricaricare la station tramite pannello solare (non incluso) oppure utilizzando una presa elettrica o ancora la porta accendisigari dell’auto. Prendila a 449€ invece di 844,05€: mettila nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “NNNTDCEB70”.

FOSSiBOT F2400: nessun compromesso

Con la sua batteria da 64000 mAh, ben 13 possibilità di connessione e 3 sistemi di ricarica, questa centrale elettrica portatile è perfetta per chi non desidera scendere ad alcun compromesso. Puoi collegare prodotti con assorbimento anche elevato, grazie al massimo supporto di carico di 2400W.

A disposizione per collegare i tuoi prodotti, hai:

3 prese Schuko (220 V-240 V);

1 uscita XT60;

2 porte DC 5521;

2 porte USB con supporto alla ricarica rapida QC 3.0;

4 porte USB C (2 con ricarica rapida 20W e 1 ultra rapida da 100W;

luce d’emergenza.

La comoda regolazione manuale della potenza avviene tramite praticissima manopola. Puoi effettuare la ricarica aiutandoti con un pannello solare, tramite l’impianto elettrico domestico oppure usando la porta accendisigari dell’auto. Così potente, da risultare una vera e propria centrale elettrica di backup. Prendila in promozione a 929€ invece di 1724,43€: mettila nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “NNNFRF2400”.

FOSSiBOT F3600 con pannello solare SP420: la centrale elettrica definitiva

Non è una station all in one, ma una centrale elettrica solare super completa. Non solo una soluzione di backup, ma un prodotto in grado di fornire elettricità all’intera abitazione. In kit, arriva con un pannello solare, che ti permetterà di completare la ricarica molto rapidamente, grazie ai suoi 420W. A disposizione, 13 porte per collegare i tuoi prodotti:

2 porte DC5521;

1 porta XT60;

3 prese Schuko;

4 porte PD;

2 ingressi Quick Charge 3.0;

1 porta accendisigari;

1 luce d’emergenza;

1 torcia staccabile.

Facile da spostare, grazie al sistema di ruote integrato: lo sposti come se fosse un trolley. In grande sconto, puoi portare a casa il kit completo a 2299,99€ invece di 3448,87€: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “7LWZ5HJ0”.

FOSSiBOT SP420: tutta l’energia del sole

Per finire, un pannello solare portatile ad altissima efficienza e ottimo tasso di conversione. Un prodotto da ben 420W, proprio quello che ti serve per ricaricare in modo rapidissimo le tue centrali elettriche portatili. Con un tasso di conversione dal 23,4%, potrai contare su in sistema veloce e sicuro. Ovviamente, come garantito dalla certificazione IP67, resiste senza alcun problema al contatto accidentale con l’acqua. Prendilo in promozione a 499€ invece di 907,59€: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “NNNTDCFB420”.

Scegli adesso l’energia solare, risparmia in bolletta e porta a casa prodotti di altissima qualità. Ai super sconti, ci pensa Geekbuying con i suoi codici segreti. Ricorda: spedizioni rapide e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Approfitta della possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero, grazie a Klarna. Attenzione: promozioni a tempo e con disponibilità limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.