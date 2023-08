Centrali elettriche portatili di ottima marca SCONTATISSIME su Geekmall

Un centrale elettrica solare di ottima marca, che può funzionare anche tramite energia solare. Prodotti premium, firmati FOSSiBOT oppure Bluetti, adesso in gran sconto su Geekmall per un periodo limitatissimo. Scegli il tuo modello preferito, copia il codice che ti segnalerò e applicalo prima di completare il pagamento: sensazionali affari assicurati.

Ricevi i tuoi prodotti con spedizioni super rapide e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Se desideri pagare con calma, scegli la dilazione in 3 rate a tasso zero tramite PayPal. Pronto a scoprire i migliori modelli in promozione? Eccoli tutti!

Centrali elettriche in sconto: le migliori in promozione

Solo prodotti di alta qualità, firmate da brand d’eccezione come FOSSiBOT e Bluetti. Dai un’occhiata e scegli quello che meglio risponde alle tue esigenze.

FOSSiBOT F2400: miglior equilibrio fra qualità e prezzo

Se cerchi una soluzione completa, versatile e con un equilibrio invidiabile fra qualità e prezzo, allora FOSSiBOT F2400 è la proposta perfetta. Una centrale elettrica solare portatile caratterizzata da una batteria super capiente (da 64000 mAh) ad alta efficienza e da una massima potenza di carico di ben 2400W. Usala in diversi contesti, sfruttando le sue molteplici uscite, che comprendono prese Schuko, porte USB A e diverse porte USB C. La comoda manopola, rende l’utilizzo molto più intuitivo grazie alla possibilità di gestire la potenza semplicemente girandola. Massima libertà nella scelta del metodo di ricarica. Puoi optare per:

una comune presa elettrica; l’utilizzo di un pannello solare (da acquistare a parte); la combinazione dei primi due metodi; la presa accendisigari dell’auto; un generatore di elettricità.

In sconto, questo utilissimo sistema lo prendi a 929,99€ invece di 1799,99€: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “WHDJDRBV”.

FOSSiBOT F3600: un centrale elettrica potentissima

Se quello che ti serve è una soluzione che possa potenzialmente alimentare l’intera casa, questa centrale elettrica portatile – ricaricabile anche attraverso pannello solare – è quello che ti occorre. Un prodotto particolarmente potente, con una gigantesca batteria da 3840 Wh, che potrai sfruttare utilizzando le 13 uscite a disposizione. Fra queste, 3 prese Schuko, diverse porte USB A e USB C e porta accendisigari. Può supportare un carico di picco di ben 3600W: va da sé che non avrai problemi ad alimentare anche grossi elettrodomestici. Anche in questo caso, puoi optare per la ricarica tramite presa elettrica, tramite pannello solare, combinando le prima due possibilità oppure anche sfruttando un generatore elettrico o la presa dell’automobile.

Non manca una potente luce LED integrata e anche una torcia, che puoi staccare e portare con te all’occorrenza. Compatta e versatile, gode anche di rotelle che ne agevolano il trasporto. Questo potente prodotto puoi portarlo a casa in promozione a 1799,99€ invece di 2199,99€: mettilo nel carrello a – prima di completare l’ordine – applica il codice “DXgNC3H5”.

BLUETTI B300: un eccellente modulo batteria

Se possiedi una centrale elettrica Bluetti AC300, AC200Max, AC200P, EB200 oppure EP500 Pro, questo modulo ti permetterà di espanderne il potenziale con una batteria aggiuntiva da ben 3072Wh. Compatto e portatile, porterà a un nuovo livello di efficienza il tuo sistema, che ti permetterà di alimentare o ricaricare ancora più prodotti. Se lo desideri, puoi usarla anche come piccola centrale elettrica stand alone, grazie alla porte USB A, USB C e accendisigari integrate: potrai collegare direttamente i tuoi prodotti. Anche questo eccezionale sistema supporta, fra le altre forme, la ricarica tramite pannello solare.

Altissima la qualità, considerando il brand produttore, compatto il prezzo. Prendila a 1439€ invece di 2299€: mettila nel carrello a – prima di completare il tuo ordine – applica il codice “8DZG3UG5”.

Insomma, in sconto su Geekmall ci sono solo centrali solari elettriche di altissima qualità. Elevati gli standard, elevati gli sconti: scegli i prodotti che ti piacciono di più e completa i tuoi ordini avendo cura di utilizzare i codici sconto segnalati. Ricorda, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite da magazzino europeo. Scegli PayPal e paga in 3 rate a tasso zero: comodo e conveniente. Promo a tempo limitato, sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.