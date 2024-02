Centrale elettrica SOLARE 8 in 1 COMPLETA a prezzo BOMBA su Amazon (-190€)

Chi dice che è una centrale elettrica solare portatile si possa utilizzare solo in viaggio? Un prodotto compatto e completo, come quello attualmente in sconto su Amazon, ti permetterà di risparmiare sulla bolletta elettrica anche a casa. Infatti, grazie alle 8 possibilità di collegamento a tua disposizione, potrai sfruttare l’elettricità recuperata dal sole in un sacco di modi differenti.

Un prodotto di ottima qualità, che adesso è in sconto di 190€. Se non è già finito, semplicemente spunta il coupon direttamente nella pagina del prodotto e poi completa velocemente il tuo ordine. In questo modo, potrai portare a casa la centrale completa di pannello solare a 309€ appena con spedizioni assolutamente gratuite. Fai in fretta, nel momento in cui ti segnalo questa occasione sono rimasti ancora pochissimi pezzi a disposizione.

Compatta e facilmente trasportabile, come anticipato la station ti offre diverse possibilità per collegare i tuoi prodotti, con un assorbimento massimo di 600W (1200W di picco). A disposizione avrai 2 prese Schuko, 2 porte USB tipo C, 2 ingressi USB di tipo A, una presa accendisigari e persino una piastra per la ricarica wireless veloce dei tuoi dispositivi.

Insomma, avrai sempre l’ingresso che ti serve a disposizione. Inoltre, come anticipato, il kit arriva completo di pannello solare da ben 100W: potrai iniziare da subito a sfruttare l’energia del sole per effettuare la ricarica della tua station.

Non perdere l’occasione di portare a casa questa spettacolare centrale elettrica solare portatile a prezzo scontatissimo su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per averla a 309€ circa soltanto, con spedizioni assolutamente gratuite in pochi giorni. Sii veloce: le scorte residue sono super limitate.

