Cellulare Blackview per anziani: sconto 40%+coupon 50% (59,99€)

Se stai cercando un telefono da regalare ai tuoi nonni, che vivono da soli, o al tuo papà ormai anziano, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo e al prezzo a dir poco incredibile. Infatti, oggi hai la possibilità di portarti a casa questo ottimo Cellulare Blackview per anziani con pulsante SOS, al costo estremamente conveniente di soli 59,99 euro invece di quasi 200 euro!

Potrebbe sembrare pazzesco, ma potrai acquistare questo utilissimo dispositivo per i tuoi cari al prezzo così piccolo ovviamente solo se ti affretterai e non ti lascerai scappare lo sconto folle del 40% e di un ulteriore sconto del 50% che potrai avere utilizzando il coupon di Amazon. Inoltre, se sei un cliente abbonato ad Amazon Prime, potrai usufruire di importanti vantaggi come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento e potrai anche scegliere di acquistare subito questo telefono cellulare e di pagarlo in comode rate con Cofidis al check out. Impermeabile, a prova di cadute e antipolvere, queste sono solo alcune delle eccezionali caratteristiche di questo dispositivo.

Oltre ad essere perfetto per le persone anziane, questo prodotto potrebbe essere perfetto per te, come telefono di riserva, se sei appassionato di outdoor. Estremamente leggero, con un peso di soli 165 grammi, il retro è caratterizzato dalla presenza di un utile gancio. Si tratta di un telefono 4G Dual SIM che supporta anche Bluetooth, WiFi e diverse applicazioni quali WhatsApp, Facebook, YouTube e Google.

Con una potentissima batteria da 3300 mAh e pulsante SOS, questo telefono è dotato di pulsanti di grandi e un audio eccezionale. Dunque, corri su Amazon e acquista subito questo imperdibile Cellulare Blackview per anziani con pulsante SOS a poco meno di 60 euro invece di quasi 200!