CD Projekt Red ferma le vendite dei suoi giochi in Russia

Con una mossa che si allinea alle misure prese anche da altre aziende del settore, CD Projekt Red, team autore di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3, fa sapere di aver sospeso le vendite dei suoi giochi in Russia e Bielorussia in seguito all'invasione dell'ucraina.

I giocatori dei due paesi alleati non potranno più acquistare quindi i titoli del publisher né accedere alla piattaforma GOG.com.

CD Projekt Red: la dura presa di posizione contro Russia e Bielorussia

Con un messaggio pubblicato attraverso i profili social, l'azienda polacca spiega le sue ragioni:

“Oggi, iniziamo a lavorare con i nostri partner per sospendere le vendite digitali e cessare le consegne di stock fisici dei prodotti del gruppo CD Projekt, nonché di tutti i giochi distribuiti sulla piattaforma GOG, nei territori di Russia e Bielorussia.”

La compagnia, in una nota inviata ai suoi investitori, ha fatto sapere che quelle da Russia e Bielorussia hanno rappresentato circa il 5.4% delle proprie entrate nell'arco degli ultimi 12 mesi.

“Anche se non siamo un'entità politica in grado di influenzare direttamente le questioni statali, e non aspiriamo ad esserlo, crediamo che le entità commerciali, quando unite, abbiano il potere di ispirare il cambiamento globale nei cuori e nelle menti della gente comune. […] Con questa azione desideriamo galvanizzare ulteriormente la comunità globale per parlare di ciò che sta accadendo nel cuore dell'Europa“.

Ieri, Electronic Arts ha annunciato la decisione di rimuovere la nazionale e i club russi e bielorussi dai titoli delle serie FIFA e NHL. L'industria dei videogiochi sta valutando altre azioni su come esprimere il proprio dissenso nei confronti della Russia e in solidarietà al popolo ucraino, per il quale sono già partite diverse campagne di donazione da parte di differenti protagonisti.

La stessa CD Projekt Red, il giorno dopo l'inizio dell'invazione, aveva subito donato circa 242.000 dollari a un gruppo umanitario a sostegno delle vittime del conflitto.