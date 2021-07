Il Cavo HDMI di Shuliancable è in offerta su Amazon a soli 10,37€. Grazie a una promozione doppia risparmi qualche euro sul prezzo di listino e ne approfitti per comprare finalmente quel cavo di ricambio che ti serviva.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Cavo HDMI 8K: a cosa ti serve e perché devi approfittarne

Un cavo HDMI in casa fa sempre bene: lo utilizzi per collegare i tuoi dispositivi alla TV e non solo. Infatti mediante questo piccolo gioiellino puoi goderti lo streaming, giocare alle tue console e fare mille mila cose quotidiane.

Come mai è importante approfittare dell'offerta? Beh, perché questo è lungo 2 metri, costa poco ma molto più importante supporta la risoluzione fino a 8K. Significa che se sei abituato ad avere il massimo, è indispensabile dotarti di un elemento del genere.

Con i suoi connettori placcati in oro 24 carati vai sul sicuro. In più l'intero rivestimento è realizzato in fili di nylon intrecciati che assicurano non solo flessibilità ma persino resistenza. Non puoi ignorare neanche il vantaggio di avere 12 mesi di garanzia che ti assicurano un rimborso al 100% se non dovessi trovarti bene.

Cosa dirti di più? Lo puoi utilizzare su PlayStation 4, 5, Xbox e tutto ciò che vuoi ed è compatibile.

Approfitta immediatamente del doppio sconto e acquista questo cavo HDMI 8K su Amazon ad appena 10,37€. Le spedizioni sono Prime, dunque se sei abbonato lo ricevi in appena 48 ore. Se invece sei cliente standard, scegli le consegne nei punti di ritiro per averle gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica