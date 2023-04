Il cavo Apple si è rotto? Acquistane uno di 2m, originale e in sconto

Se stai cercando un cavo Apple per il tuo iPhone o iPad, da oggi puoi trovarne uno originale pronto a sostituire quello vecchio. Invece di acquistarlo dallo store ufficiale, corri su Amazon e scopri l’offerta del giorno. Questo cavo Apple lungo 2 metri ti costerà soltanto €29,99, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale. Ordinalo con Prime e arriverà direttamente a casa tua con spedizione gratuita.

Ricarica i tuoi dispositivi in sicurezza grazie al cavo Apple originale

Il cavo Apple USB-C con connettore Lightning può caricare e sincronizzare il tuo iPhone, iPad e qualunque altro dispositivo compatibile. Puoi abbinarlo tranquillamente ad un alimentatore USB-C di diverse potenze: 18W, 20, 29W, 30W, 61W, 87W o 96W. Ti preoccupano i tempi di ricarica? Niente paura. Il cavo originale supporta tranquillamente la ricarica veloce, laddove il tuo smartphone o tablet siano compatibili con questa funzionalità.

Rispetto ai fili in dotazione o quelli presenti sul mercato, è raro trovarne uno lungo ben 2 metri che non sia di un marchio compatibile. Se vuoi la garanzia assoluta di Apple, questa offerta di Amazon è proprio quella che fa al caso tuo. Una volta inserito l’alimentatore nella presa, non dovrai spostarlo continuamente: la lunghezza notevole ti consente di spostarti dove vuoi e posizionare lo smartphone o il tablet in carica dove ti è più comodo o nel posto in cui ti serve. Ti sarà garantita massima resistenza alle trazioni e ai piegamenti, per una migliore durevolezza nel tempo.

Cosa aspetti? Questo cavo Apple USB-C con connettore Lightning costa soltanto €29,99, con uno sconto del 33% grazie a Prime. Con spedizione gratuita, arriverà direttamente a casa tua in un solo giorno. A proposito di cavi, perché non dai un’occhiata a quest’altra promozione di Amazon Prime? Potrebbe interessarti questo cavo USB con connettore Type-C di 5 metri a soli €10,39, compatibile con una vastissima gamma di dispositivi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.