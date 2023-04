5 metri di ricarica rapida con questo Cavo USB-C in OFFERTA

Cavo USB-C di ben 5 metri a soli €10,39, per poter ricaricare smartphone e tablet anche a grande distanza e utilizzarlo anche in carica, senza dover cercare una nuova presa di volta in volta. Sfrutta lo sconto del 20% con il tuo abbonamento Prime. Se cerchi un cavo USB-C che alimenti i tuoi dispositivi in sicurezza, e soprattutto che non si deteriori facilmente, sei proprio nel posto giusto. Oggi su Amazon puoi acquistare questo, per poter ricaricare smartphone e tablet anche a grande distanza e utilizzarlo anche in carica, senza dover cercare una nuova presa di volta in volta. Sfrutta lo sconto del 20% con il tuo abbonamento Prime.

Il cavo USB-C più resistente che c’è

Questo lunghissimo cavo USB-C 3BAO garantisce la carica rapida e sicura ai tuoi smartphone e tablet. I cavi in rame SuperConduttore integrati consentono un’uscita sicura e reale di 3A: ricaricherai il tuo dispositivo a velocità incredibilmente elevata. Oltre all’alimentazione, il cavo 3BAO supporta la sincronizzazione rapida dei dati fino a 480 Mbps, trasferendo quantità industriali di documenti, foto, video, film e musica. È compatibile con tutti i dispositivi dotati di porta USB-C, in particolare Samsung Galaxy di ultimissima generazione.

Da oggi i fili intrecciati non sono più un problema: questo è un cavo FlyWeave in nylon, che non si piega e non si annoda, combinato con l’anima in fibra per uso militare. Potrai provare con mano un’elevata resistenza alla trazione. I connettori sono realizzati in zinco, costruiti grazie ad una forgiatura di altissima precisione per impedire che le spine in metallo si indeboliscano o rompano nel tempo a causa dell’usura. Infine il giunto conico è estremamente flessibile, resistente alla piegatura e impossibile da rompere.

Ricarica rapidamente il tuo smartphone anche a lunghissima distanza: questo Cavo USB-C di 5 metri costa solo €10,39 su Amazon, con uno sconto Prime del 20%. Non è compatibile con iPhone e iPad, ma oggi c’è anche un’altra offerta su misura per te: questo Caricatore con cavo Lighning a soli €13,59, sempre con Amazon Prime.

