Caviar lancia un iPhone 13 Pro con un frammento di DINOSAURO

Caviar lancia l'iPhone 13 Pro da $ 9.000 che sfoggia un frammento di dente di dinosauro T-Rex sul posteriore. Di fatto, la compagnia russa ha appena rilasciato nuove versioni personalizzate di fascia alta degli ultimi melafonini dell'OEM di Cupertino.

iPhone 13 Pro Caviar Edition: sì, ha un VERO dente di dinosauro

L'azienda ha appena presentato un modello esclusivo di iPhone 13 Pro che costa ben 9.000 dollari e presenta persino un dente di dinosauro.

Per quelli fuori dal giro, Caviar è un produttore di beni di lusso che viene dalla Russia e realizza varianti premium estreme di prodotti elettronici popolari come smartphone, console e altro ancora. Ora, il marchio ha spostato nuovamente l'attenzione sulla serie iPhone 13, in particolare sulle varianti Pro, e ha lanciato la nuova Collezione Tera. In questa line-up, la cimpagnia ha rilasciato iPhone 13 Pro e 13 Pro Max nei modelli Tyrannophone, Monsterphone e Teradiamond.

Mentre il Teradiamond presenta un prezzo enorme di 49.240 dollari, ciò che ha attirato la nostra attenzione è stato il modello intermedio che presenta un vero frammento di dente di dinosauro.

Il più economico del gruppo, Monsterphone, costa ancora oltre 7.000 dollari USA, e ha un pannello in titanio temprato mentre la variante Teradiamond sfoggia oltre 1.000 diamanti sulla back cover (ecco perché il prezzo è così elevato).

Arrivando al modello Tyrannophone di iPhone 13 Pro, troviamo un vero frammento di dente di T-Rex, che si stima abbia ben 80 milioni di anni. Presenta persino una lega di gioielli placcata in oro su una base composita leggera. L'occhio rosso sul retro è fatto di vera ambra mentre l'occhiello è realizzato in titanio e ha anche un piccolo pezzo di vero dente incorporato.

Questo modello è un'edizione limitata e Caviar prevede di vendere solo 7 unità in totale per garantirne l'esclusività. I modelli Tera dispongono tutti di 1 terabyte di spazio di archiviazione, mentre il Teradiamond costa 8.610 dollari USA.

