Catena luminosa smart Govee in sconto: la decorazione natalizia perfetta

Questa catena luminosa smart di Govee è perfetta per decorare i tuoi spazi esterni con delle luci di Natale a risparmio energetico e che puoi controllare con Alexa o direttamente tramite app per smartphone. Grazie al coupon sconto da spuntare in pagina puoi pagarla soltanto 45,49 euro invece di 69,99.

Catena luminosa smart di Govee: luci intelligenti a festa

Con questa catena luminosa potrai creare l’atmosfera perfetta per il Natale. Lunga 15 metri, puoi avere un mix irresistibile di stile, funzionalità e tecnologia smart per illuminare i tuoi spazi grazie ai 16 milioni di colori e alle 40 modalità di scena disponibili.

Tramite l’app Govee Home disponibile su smartphone potrai scegliere le combinazioni di colori più adatte per l’occasione: e se consideri che sono sincronizzabili con la musica grazie al microfono integrato immagina solo cosa potresti creare con le canzoni natalizie. Inoltre, puoi persino caricare una foto per far sì che venga ricreato l’effetto sulle lampadine.

Il controllo vocale tramite Alexa o Google Assistant rende il tutto ancora più semplice e intelligente, mentre con le funzioni Timer e Pianificazione puoi gestire le luci in base alle tue esigenze. La protezione IP65 le rende perfette per usarle all’esterno dato che sono in grado di resistere alla pioggia e ad altri agenti atmosferici.

La catena luminosa Govee è perfetta per creare un’atmosfera di festa per il Natale, ma potrai anche riutilizzarla in futuro per altre occasioni vista la sua versatilità. Applica il coupon sconto e acquistala a soli 45,49 euro invece di 69,99.