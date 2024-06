Cassa Soundcore, tua con il 23% di sconto: audio potente, tanta autonomia e illuminazione LED

La Soundcore Boom 2 è una cassa Bluetooth portatile potente, progettata per offrire un’esperienza audio coinvolgente sia in ambienti interni che esterni. Oggi è in offerta su Amazon con un imperdibile sconto del 23%, che porta il prezzo sotto la soglia critica dei 100€.

Con una potenza massima di 80W, grazie a un subwoofer da 50W e due tweeter da 15W, questa cassa garantisce bassi profondi e alti chiari, supportata dalla tecnologia BassUp 2.0 che permette di regolare l’equalizzazione dei bassi per un’esperienza sonora personalizzata.

Il design della Boom 2 è robusto, con un rivestimento impermeabile IPX7, che rende la cassa resistente all’acqua e perfetta per l’uso in piscina, in spiaggia o sotto la pioggia. La cassa è anche galleggiante, aggiungendo un ulteriore livello di protezione contro gli elementi. Il dispositivo è dotato di luci LED sincronizzate con la musica.

La durata della batteria è uno dei punti di forza della Boom 2, con un’autonomia fino a 24 ore con una singola carica. Inoltre, la cassa può fungere da power bank, permettendo di ricaricare il telefono o altri dispositivi mentre sei in movimento.

Ma passiamo alla parte più importante. La Boom 2 offre un’esperienza audio bilanciata, con bassi potenti e una buona definizione dei medi e degli alti. Il suono è potente e vibrante, in grado di animare le tue feste e riempire armoniosamente anche le stanze più grandi o gli ambienti outdoor.

Nel complesso, si tratta di un prodotto a nostro avviso semplicemente eccellente, oltre che estremamente carismatico grazie al suo design peculiare con luci LED colorate. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un prezzaccio iper-scontato.