Cassa Bluetooth portatile per ascoltare la musica dove vuoi (-46%)

Se ti piace la musica e la vuoi sempre avere con te allora sono certo che non puoi perderti questa super occasione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la cassa Bluetooth portatile RIENOK a soli 32,58 euro, invece che 59,99 euro.

Anche se potresti non vederlo da mobile, sul prezzo originale c’è uno sconto formidabile del 46% e dunque ora il prezzo crolla drasticamente. Oltre al costo basso puoi accaparrarti uno speaker wireless molto bello esteticamente, con luci LED, pratico da portarsi dietro e robusto. Inoltre ha una potenza audio non indifferente e una connessione eccezionale.

Cassa Bluetooth portatile potente e impermeabile

La cassa Bluetooth portatile RIENOK è stata pensata per chi desidera portare in ogni posto la musica. Infatti ha un design molto robusto ed è impermeabile con certificazione IPX7. Questo vuol dire che puoi portarla in montagna o al mare senza nessun problema. E gode anche di un pratico laccetto che ti permette di agganciarla ad esempio a uno zaino.

Possiede delle bellissimi luci LED colorate e ha la connessione Bluetooth 5.3 che garantisce stabilità ed efficienza, abbattendo la latenza al minimo. Volendo puoi anche collegare più casse dello stesso tipo insieme. Offre anche un’autonomia non indifferente di ben 30 ore con una sola ricarica completa. E poi ricaricare la batteria da 3.600 mAh con un semplice cavetto USB. Un’altra cosa interessante è la possibilità di inserire una scheda TF per ascoltare le tue playlist.

Non attendere oltre perché questa è un’offerta a tempo, per cui scadrà sicuramente da un momento all’altro. Quindi prima che ciò accada fiondati su Amazon e acquista la tua cassa Bluetooth portatile RIENOK a soli 32,58 euro, invece che 59,99 euro. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.