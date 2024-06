Cassa Bluetooth portatile e impermeabile da 30W a OTTIMO PREZZO (-15%)

Hai deciso di acquistare uno speaker wireless che puoi portarti sempre dietro durante i tuoi viaggi? Allora sono certo che non vuoi assolutamente perderti questa straordinaria occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la cassa Bluetooth portatile Tronsmart T7 a soli 54,99 euro, invece che 64,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 15% che non è per niente male per questo ottimo dispositivo. Con questo speaker wireless puoi ascoltare la musica dove vuoi e collegare i tuoi dispositivi in un attimo. La sua robustezza ti permette di averla sempre con te senza preoccuparti che si possa rovinare.

Cassa Bluetooth portatile potente e impermeabile

Con questa cassa Bluetooth portatile puoi stare tranquillo perché è robusta e impermeabile con certificazione di grado IPX7, e quindi la puoi portare al mare o in piscina. Gode di un suono che si propaga a 360° senza distorcere e arriva nitido anche a grande distanza.

Possiede una mega batteria che gli dona un’autonomia da ben 12 ore con una ricarica completa e la connessione Bluetooth 5.3 garantisce una bassissima latenza. Possiede dei comodi e pratici comandi per gestire le tracce musicali e i dispositivi collegati. E ha un pratico laccetto che ti permette di agganciarla ovunque.

Fai alla svelta perché difficilmente un’offerta così potrà durare a lungo. Quindi fiondati su Amazon e acquista la tua cassa Bluetooth portatile Tronsmart T7 a soli 54,99 euro, invece che 64,99 euro. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.