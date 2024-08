CASIO in LIQUIDAZIONE su eBay: i 5 modelli più ambiti in scontissimo

Mettere al polso un orologio CASIO non è mai una scelta sbagliata. Il marchio è praticamente eterno e per un accessorio che sia comodo, di qualità e dal prezzo contenuto è perfetto. Pensa che lo indossi giorno e notte e con le funzioni avanzate non rinunci a niente.

Sul mercato esistono diversi modelli ma sicuramente sono 5 quelli che si contraddistinguono. La tua fortuna? Oggi li trovi su eBay in promozione con sconti veramente ottimi. Non ti resta che scegliere il tuo preferito e acquistarlo al volo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia.

CASIO: l’orologio perfetto da mettere al polso tutti i giorni

Il brand Casio si contraddistingue per un design che rimane semplice, dal cuore un po’ vintage ma perfetto e ideale per un accessorio che indossi tutti i giorni. Se stai cercando un orologio che costi poco ma non scenda a compromessi, uno di questi cinque modelli fa sicuramente al caso tuo.

Il primo che ti suggerisco è il modello A168WEGG-1B, impossibile non riconoscerlo. Realizzato in acciaio è adatto sia a polsi maschili che femminili. Con display digitale, sveglia, cronometro e calendario ha tutto ciò che ti occorre. È disponibile con il 30% di sconto per pagarlo appena 52,24€ su eBay usando il codice AGOSTO24.

Se vuoi mantenere una linea vintage ma spendere qualcosa in meno, allora affidati al modello F-91W. Realizzato in resina è più leggero del modello precedente risultando perfetto per tutti i giorni soprattutto se lo indossi mentre lavori. Rimangono le caratteristiche principali come resistenza all’acqua, display digitale, sveglia, cronometro e data. Lo trovi in sconto del 31% per pagarlo appena 19,00€ su eBay usando il codice AGOSTO24.

Per uno stile più classico non posso non presentarti MTP-V004L-1B2 con cinturino in pelle che lo rende eterno. Questo è un più classico orologio da polso grazie alla cassa rotonda e da questi colori profondi. Con la sua eleganza si presta sia a tutti i giorni che a occasioni speciali. Lo trovi in sconto per pagarlo appena 35€ su eBay usando il codice AGOSTO24.

Sempre con cassa rotonda ma in stile più sportivo, invece, c’è il modello MW-240-2B. Con questi dettagli blu è originale e spavaldo nella sua semplicità. Analogico e realizzato anche lui in resina per il massimo del comfort al polso. Lo trovi in sconto per pagarlo appena 32,20€ su eBay usando il codice AGOSTO24.

Per ultimo ma non per importanza, l’elegante e raffinato modello LTP-B150D-7BEF realizzato per i polsi femminili. Un design che ha sempre un tocco vintage ma che rimane delicato e affusolato sul polso. Con cassa squadrata e corpo in acciaio, è eterno. Lo trovi in sconto del 31% per pagarlo appena 61,74€ su eBay utilizzando il codice AGOSTO24.

Acquista il tuo orologio CASIO preferito e non perdere questa occasione. Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.