Casio F-91W, l'icona è a 16€ su eBay: quasi 4000 venduti (-44%)

Nel momento in cui ti segnalo questa occasione, l’inserzione riporta che di Casio F-91W ne sono già stati venduti 3738. Ne restano ancora pochissimi a disposizione e non dureranno molto.

Infatti, con lo sconto del 44% questa icona di stile diventa irrinunciabile. Ora puoi portarla a casa a 16€ circa appena invece di 29€, ma solo approfittando delle promozioni eBay del momento.

Un orologio digitale che segna il tempo, ma il tempo non segna lui. Anzi, più passano gli anni, più diventa iconico e ricercato. Un bellissimo accessorio, che non manca di avere comunque una serie di funzioni, come la sveglia, la data e la resistenza all’acqua.

Il momento di fare un ottimo affare è adesso, mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “MENO15EDAYS”. Lo porti a casa a 16,14€ e le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Sicuramente lo hai visto al polso di diverse generazioni, lo hai visto nei film, lo hai notato un po’ ovunque. Si tratta di una vera e propria icona di stile, abbinabile praticamente a qualsiasi outfit, dal più elegante al più sportivo. Cassa in resina e cinturino in silicone, il quadrante digitale è dotato di retroilluminazione tramite pulsante, così da essere sempre perfettamente visibile.

Non solo segna l’orario, questo dispositivo funziona anche come cronometro, sveglia e calendario. Mettilo al polso e non toglierlo mai: la batteria ha durata infinita e il peso di appena 21 grammi ti permetterà di non avvertire alcun fastidio durante l’uso.

Non perdere l’occasione di portare a casa questo eccellente orologio digitale, il Casio F-91W a 16€ circa appena da eBay: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “MENO15EDAYS”. Risparmi il 44% e le spedizioni sono anche rapide e gratis. Sii veloce però: la disponibilità residua è ormai super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.