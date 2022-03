Cashback Targa: cos'è e come funziona

Tutti ricordano il Cashback introdotto dall'ex Governo Conte e continuato per un po' di tempo con l'attuale Governo Draghi. Per ovvie ragioni da una parte il ricordo è piacevole perché garantiva un ritorno di denaro dagli acquisti effettuati con carte di debito o di credito abilitate. Dall'altra però è emersa anche una certa delusione a causa della sua sospensione prematura che, in teoria, sarebbe dovuta essere solo temporanea.

Ad oggi, di questa vecchia formula non si ha ancora notizia, ma è stata annunciata una nuova proposta già attiva che prende il nome di Cashback Targa. Forse ancora pochi sanno di cosa si tratta perché, all'effettivo, è in fase di test dal 15 marzo 2022 in una sola Regione d'Italia, la Liguria. Dopo un mese di prova, se tutto dovesse andare secondo i piani, dovrebbe essere estesa anche nel resto del Paese dal 15 aprile 2022.

Scopriamo quindi di cosa si tratta e come funziona questa nuova opportunità per avere un ritorno di denaro. Ma sappiate che l'attuale provvedimento è legato al possesso di un'automobile regolarmente detenuta.

Cashback Targa: cos'è

Il Cashback ha avuto così tanto successo che enti statali, come PostePay, o privati, come Satispay, lo hanno proposto con formule indipendenti. L'eco è stato davvero importante, infatti sono state parecchie le adesioni a queste iniziative, possiamo dire, personali. Ciò dovuto anche al termine repentino di quello proposto dal Governo che, da un momento all'altro, è stato disattivato.

Tuttavia, sotto una formula differente, anche quest'anno il Governo Draghi ha deciso di proporsi con una formulazione simile, ma allo stesso tempo profondamente differente. L'idea è nata dalle continue lamentele che gli automobilisti italiani fanno nei confronti di Autostrade per l'Italia, che spesso rallenta il traffico a causa di lavori sulle autostrade dello stivale. Ecco perché è nato Cashback Targa.

In pratica, questo sistema di ritorno in denaro rimborsa il titolare del suo mezzo di trasporto che ha subito ritardi in autostrada a causa di cantieri per l'ammodernamento del tratto percorso. Attraverso particolari sistemi di telecamere installate presso i caselli ASPI, saranno individuate le targhe degli automobilisti che hanno diritto al rimborso. Una sorta di “soddisfatti o rimborsati” dove il pedaggio autostradale viene completamente restituito in caso di ritardi dovuti a lavori stradali a opera di ASPI.

Come funziona

Quali sono le caratteristiche fondamentali per poter accedere al nuovo Cashback Targa che permette il rimborso del pedaggio autostradale in caso di lavori dovuti all'ammodernamento di Autostrade per l'Italia? Vediamole insieme elencate in alcuni pratici punti:

attualmente, per il primo mese, occorre essere residenti nella Regione Liguria ;

; dal 15 aprile 2022 occorre essere residenti nel territorio italiano;

occorre essere residenti nel territorio italiano; essere proprietari di una regolare autovettura;

di una regolare autovettura; aver accumulato un ritardo dovuto a lavori di ammodernamento di Autostrade per l'Italia.

Quindi, per esclusione, Cashback Targa non sarà valido nel caso in cui il ritardo sia stato causato da altre situazioni, che esulano dai cantieri per l'ammodernamento di Autostrade. Inoltre, tale iniziativa, attualmente non è valida per le auto aziendali o noleggiate.

L'app di Cashback Targa

Infine, per poter ricevere il rimborso fornito da Cashback Targa è necessario scaricare l'app ufficiale del servizio. Free To X è infatti disponibile sia per dispositivi Android, sul Google Play Store, sia per dispositivi iOS, sull'App Store di Apple. Attualmente, per le altre Regioni esclusa la Liguria, il servizio è disponibile solo sotto vecchia configurazione.

Una volta installata l'applicazione l'utente dovrà registrarsi indicando tutte le informazioni necessarie affinché possa ricevere il rimborso automatico pari al 100% del pedaggio penalizzato da un ritardo dovuto a cantieri per lavori sulla rete di Autostrade per l'Italia.

Se sei residente in Liguria e vuoi partecipare alla sperimentazione dovrai seguire alcuni passaggi per poterti prenotare e così accedere al nuovo Cashback Targa 2022: