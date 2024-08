Casa Smart con SOLI 10€ grazie alla presa WiFi TP-Link Tapo P105

Vuoi anche tu avere una casa domotica dove spegnere le luci con la voce e accendere gli elettrodomestici anche mentre sei lontano? Allora non perdere questa straordinaria occasione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la presa WiFi TP-Link Tapo P105 a soli 10,99 euro, invece che 15,99 euro.

Si tratta veramente di un ottimo prezzo. Grazie allo sconto del 31% risparmi un bel po’ e soprattutto rendi la tua casa intelligente in un secondo. Potrai collegarci tutti i dispositivi che desideri per farli diventare smart anche se non nascono di fabbrica con questa tecnologia. È semplicissima da configurare e ha un’app molto intuitiva.

TP-Link Tapo P105: tutto smart con spesa mini

Con la presa smart TP-Link Tapo P105 potrai facilitarti tantissime cose. Potrai programmare le tue routine facendo accendere o spegnere i tuoi elettrodomestici nel momento che desideri. Ottima ad esempio per mettere in funzione la macchina del caffè appena prima di svegliarti o per spegnere il condizionatore nel cuore della notte senza fare nulla.

Potrai controllare da remoto tutti i dispositivi che hai collegato tramite la comodissima e intuitiva app, che puoi scaricare gratuitamente sia per i dispositivi Android che per quelli iOS. Inoltre puoi simulare la tua presenza in casa facendo accendere e spegnere gli apparecchi in modo casuale ed è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Fai alla svelta perché si tratta di un’esclusiva e a questo prezzo durerà sicuramente poco. Dunque vai immediatamente su Amazon e acquista la tua presa WiFi TP-Link Tapo P105 a soli 10,99 euro, invece che 15,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.