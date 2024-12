Casa SICURA con il sensore smart per porte e finestre in maxi offerta per il Cyber Monday (-42%)

Per Natale regalati una maggior sicurezza in casa con il sensore smart per porte e finestre di Shelly oggi in sconto per il Cyber Monday di Amazon a soli 13,52 euro invece di 23,20. Perfetto da utilizzare in combinazione con altri sistemi di sicurezza domestica, a questo prezzo è un affare da non perdere.

Sensore porte e finestre Shelly: come funziona

Il sensore si installa facilmente su ogni tipo di ingresso, che siano porte di garage, porte della casa o finestre, permettendoti di sapere in tempo reale se sono aperte o chiuse.

Il merito va dato all’integrazione di sensori avanzati capaci di misurare il livello di luminosità (LUX) e l’angolo di inclinazione con un tempo di reazione rapidissimo, inferiore a 100 ms. Sfruttando l’app Shelly Smart Control, disponibile sia su iOS che Android, potrai programmare azioni personalizzate se utilizzi il sensore in combinazione con altri sistemi: ad esempio, far accendere le luci la sera quando rientri a casa.

Il dispositivo è inoltre compatibile con Alexa e Google Assistant rendendo il controllo ancora più semplice grazie ai comandi vocali. A completare il quadro, abbiamo una lunga durata della batteria e un design elegante e discreto che si adatta ad ogni tipologia di porta o finestra.

Acquista Shelly Blu, il sensore smart per porte e finestre, a soli 13,52 euro su Amazon per il Cyber Monday.