Carta Platino Business Amex: 1.000€ di sconto sugli acquisti con la nuova promo

Per accedere a una carta di credito business davvero ricca di vantaggi è necessario puntare su American Express e, in particolare, sull’ottima Carta Platino Business, vero e proprio punto di riferimento per tanti professionisti in tutto il mondo.

La carta di credito in questione è una delle proposte più complete sul mercato e oggi diventa ancora più conveniente. Grazie alla promozione online accessibile dal sito di American Express, infatti, è possibile ottenere uno sconto di 1.000 euro sui propri acquisti effettuati nel primo anno dall’emissione.

Per ottenere questo sconto è necessario superare una spesa complessiva di 50.000 euro. Si tratta di una soglia raggiungibile da molti potenziali clienti di American Express e della Carta Platino Business. Per richiedere la carta basta seguire la procedura online qui di seguito.

Carta Platino Business di American Express: i dettagli della promozione

Scegliere Carta Platino Business garantisce tanti vantaggi. La carta di credito prevede una quota mensile di 60 euro e mette a disposizione del cliente la possibilità di pagare le spese aziendali fino a 58 giorni dopo.

La carta, inoltre, include un voucher da 150 euro per l’acquisto di biglietti e alloggi tramite americanexpress.it/viaggi. C’è anche l’iscrizione gratuita a Priority Pass livello Prestige. Richiedendo la carta, inoltre, è possibile accedere al Club Membership Rewards e accumulare punti per ogni euro speso. La carta include anche la protezione antifrode.

Per i nuovi clienti di Carta Platino Business American Express c’è ora una nuova promozione. Richiedendo la carta, tramite il link seguente, entro il prossimo 5 ottobre, infatti, sarà possibile ricevere 1.000 euro di sconto (come bonus di 250.000 punti Membership Rewards) sugli acquisti sostenuti nel primo anno, a condizione di raggiungere almeno 50.000 euro di spese complessive (anche se distribuite in modo non omogeneo nel corso dei 12 mesi).

Per richiedere Carta Platino Business è necessario essere una PMI o una Partita IVA con un fatturato inferiore a 10 milioni di euro. Tutti i dettagli sulla nuova promozione sono disponibili qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.