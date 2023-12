Carta PAYBACK American Express: entra in un mondo di vantaggi

Vuoi una soluzione vantaggiosa per gestire i tuoi pagamenti in negozio e online che ti permetta di accumulare vantaggi e non solo spese? Scegli Carta PAYBACK American Express! Si tratta di una carta di credito che include tantissime funzionalità e un sistema che ti premia ad ogni acquisto. Scopri tutti i benefici di far parte di questo mondo incredibile.

Richiedendola entro il 17 dicembre 2023 puoi ricevere fino a 75 euro di buoni sconto in Punti! Si tratta di una promozione disponibile solo online al link indicato precedentemente. Diventando titolare di questa Carta di Credito ricevi quindi fino a 75 euro di buoni sconto che sono pari a 15.000 Punti PAYBACK. Ma i vantaggi non sono finiti qui! Infatti, ad attenderti ci sono ancora altri meravigliosi privilegi.

Carta PAYBACK American Express completamente gratis

La Carta PAYBACK American Express è completamente gratuita. Infatti, la quota annuale è a zero euro, per sempre. Inoltre, puoi sempre sfruttare la flessibilità di pagamento inclusa. In pratica scegli tu se pagare a saldo o a rate. Quindi, dovendo affrontare una spesa improvvisa puoi decidere di dilazionare il pagamento di quel mese in piccole rate con TAN 12% e TAEG 14,31%.

Addirittura, con PAYBACK più acquisti e più ci guadagni. Accumula 1 Punto PAYBACK ogni 2 euro di spesa sui tuoi acquisti. In più accumuli Punti 2 volte quando acquisti presso i partner del programma grazie al codice a barre e al numero di carta fedeltà presenti dietro questa Carta di Credito speciale e vantaggiosa. Se pensi che sia tutto devi ancora vedere questo:

inclusa hai una Carta Supplementare che ti permette di accumulare ancora più punti;

che ti permette di accumulare ancora più punti; proteggi i tuoi acquisti con Assicurazioni specifiche;

specifiche; accedi a Servizi American Express esclusivi per assistenza e vantaggi riservati a te;

esclusivi per assistenza e vantaggi riservati a te; contatta il Servizio Clienti a tua disposizione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

