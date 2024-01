Carta ORO American Express: ultimi giorni per lo sconto di 200 euro

Ultimi giorni per aderire alla promozione lanciata da American Express: tutti i nuovi titolari di Carta Oro potranno infatti ricevere fino al 16 gennaio uno sconto di 200 euro sui propri acquisti con la carta. Ecco come accedere all’offerta e ottenere lo sconto.

200 euro di sconto: ecco come ottenerli

Aderire alla promozione American Express è semplicissimo: non dovrai fare altro che richiedere Carta Oro online ed effettuare spese per almeno 2.000 euro con la carta nei primi tre mesi. Il titolare riceverà quindi uno sconto di 200 euro nel primo estratto conto utile e comunque entro 8 settimane dall’ultima spesa con cui ha raggiunto il “tetto” di 2.000 euro di spese utili. Naturalmente ci sono delle eccezioni, che potrai leggere integralmente nella pagina della promozione.

Carta Oro di American Express non è solo un “pezzo” di metallo, bensì offre una serie di vantaggi che la rendono unica nel suo genere. Per il primo anno la quota è gratuita (20 euro al mese successivamente), puoi scegliere se pagare a saldo o a rate, mentre il TAN/TAEG ammontano rispettivamente al 14% e al 24,19%. A ciò si aggiungono una linea di credito iniziale personalizzata fino a 15 mila euro e l’iscrizione al Club Membership Rewards per ottenere premi tramite i tuoi acquisti.

Tra i vantaggi inclusi ci sono sconti sui concerti, voucher viaggi e accessi a VIP Lounge, una copertura fino a 3.000 euro per spese mediche all’estero, crediti fino a 100 dollari e upgrade per strutture alberghiere aderenti e sconti con partner selezionati. Carta Oro offre anche una protezione antifrode che ti mette al riparo da utilizzi illeciti, furti o smarrimenti, ma anche una protezione d’acquisto che ti coprirà per 90 giorni fino a 2.600 euro.

Richiedere Carta Oro è semplice: tieni a portata di mano informazioni personali e bancarie, documenti d’identità e codice fiscale. Inoltre, verifica di soddisfare alcuni requisiti necessari: maggiore età, un conto corrente appartenente al circuito SEPA, residenza in Italia o indirizzo di corrispondenza italiano e reddito annuale lordo di almeno 25 mila euro.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 16 Gennaio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €2.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.