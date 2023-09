Carta Oro American Express: ecco come ottenere 200 euro di sconto

Se stai cercando una carta di credito che unisca prestigio, risparmio e una serie di vantaggi esclusivi, Carta Oro American Express è la soluzione per te. Grazie alla nuova promozione in corso, non solo potrai godere di un anno di canone gratuito, ma riceverai anche uno sconto incredibile di 200 euro su tutti gli acquisti effettuati con la carta. Un’opportunità da cogliere al volo.

American Express: come ricevere lo sconto di 200 euro?

Come ottenere lo sconto di 200 euro sugli acquisti. Per beneficiare di questa offerta, tutto ciò che devi fare è spendere almeno 10 mila Euro nei primi 12 mesi dall’emissione della carta. Che tu stia pensando di rinnovare il guardaroba, pianificare una vacanza di lusso o effettuare qualsiasi altro tipo di acquisto, questa promozione renderà ogni spesa un’opportunità per risparmiare in grande.

Carta Oro American Express offre anche altri vantaggi esclusivi. Per il tuo primo anno, il canone sarà completamente gratuito. A partire dal secondo anno, il costo mensile sarà di soli 20 euro: un investimento minimo considerando i numerosi vantaggi che otterrai. Potrai inoltre scegliere se pagare a saldo o a rate

Tutti i titolari potranno anche aderire al Club Membership Rewards, potrai convertire i tuoi acquisti in premi o sconti. Con 1 punto Membership Rewards per ogni euro speso, accumulerai rapidamente premi esclusivi che renderanno ancora più gratificante l’utilizzo della tua carta.

Puoi richiedere comodamente online la Carta Oro American Express per sfruttare questi (e molti altri) vantaggi. Assicurati di soddisfare i seguenti requisiti:

Avere un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA

Possedere un documento d’identità valido

Fornire il tuo codice fiscale

Essere maggiorenni e residenti in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano

Avere un reddito annuale lordo di almeno 25 mila euro

Durante il processo di richiesta, tieni a portata di mano le tue informazioni bancarie, il documento d’identità e il codice fiscale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.