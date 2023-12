Carta Oro American Express: acquisti e hai 200€ di sconto

Approfitta dell’incredibile promozione che trovi solo online per la Carta Oro American Express. Non perdere altro tempo. Attivala subito e ottieni 200 euro di sconto sui tuoi acquisti con Carta spendendo 2000 euro nei primi 3 mesi. L’offerta è valida solo fino al 16 gennaio 2024. Prima la attivi e prima inizi a risparmiare ottenendo anche tutti i vantaggi inclusi in questa soluzione. Sappi che sono davvero tanti.

Innanzitutto devi sapere che la tua nuova American Express Oro è gratuita per tutto il primo anno. Dal secondo anno in poi il canone di tenuta diventa di soli 20 euro al mese. Inclusi hai tantissimi vantaggi da utilizzare quando vuoi e dove vuoi. Primo fra tutti la possibilità di poter scegliere se pagare a saldo o a rate. Un’ottima opportunità visto che le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Inoltre, ottieni fin da subito una linea di credito fino a 15000 euro, personalizzata e personalizzabile. Infine, per ogni euro speso hai 1 punto da accumulare nel Club Membership Rewards, un mondo di premi e altri vantaggi esclusivi a cui attingere se fai parte di questo circuito. Niente male vero? Ma le cose incredibili non sono certo finite qui. Dai un’occhiata a tutto quello che ha da offrirti la Carta Oro American Express.

Carta Oro American Express: troppi vantaggi se la attivi online

Attiva online la Carta Oro American Express. La richiedi in pochissimi minuti e ottieni il meglio con inclusa la nuovissima promozione che ti regala 200 euro di sconto sui tuoi acquisti con Carta spendendo 2000 euro nei primi 3 mesi. A questo si aggiungono tantissimi altri vantaggi, utili per viaggi, spese, noleggio auto e molto altro ancora. Eccoli:

sconto annuale di 50 euro per tutti i tuoi acquisti effettuati su Vivaticket partecipando ai tuoi eventi preferiti;

partecipando ai tuoi eventi preferiti; voucher da 50 euro per voli, hotel e noleggio auto prenotati sul sito di americanexpress.it/viaggi;

da 50 euro per voli, hotel e noleggio auto prenotati sul sito di americanexpress.it/viaggi; 2 ingressi gratuiti ogni anno per accedere in oltre 1200 VIP Lounge in tutto il mondo;

copertura fino a 3000 euro per spese mediche all’estero con World Travel Assist ;

; fino a 100 dollari e un upgrade gratuito della camera su disponibilità prenotando tramite americanexpress.it/viaggi presso una struttura aderente;

presso una struttura aderente; sconti su noleggio auto con partner selezionati come Hertz e Avis;

con partner selezionati come Hertz e Avis; sconti e offerte tutto l’anno, senza voucher, codici o altre complicazioni con Amex Offers.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 16 Gennaio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €2.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.