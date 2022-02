Nasce oggi la Carta Giovani Nazionale: cos'è e a cosa serve

La Carta Giovani Nazionale è una iniziativa del Dipartimento per le Politiche Giovanili e rientra nel circuito EYCA (European Association Youth Card): è gratuita, digitale e può offrire ai più giovani interessanti sconti e offerte tanto sul territorio nazionale, quanto su tutta l'Europa. A festeggiare la nascita della Carta è la Ministra Fabiana Dadone:

Abbiamo immaginato le ventiquattro ore di vita quotidiana di un giovane con la Carta, nata grazie all’impegno di più di cinquanta aziende italiane e internazionali, enti pubblici e start up, offriamo ai ragazzi strumenti veri e opportunità esclusive. I ragazzi hanno bisogno di fidarsi dello Stato e noi abbiamo il dovere di garantire loro una rete di servizi che li accompagni negli studi, nella ricerca del lavoro, nel percorso di realizzazione personale con risposte concrete. Parliamo di 11 milioni di cittadini: il nostro obiettivo è arrivare a tutti.

Carta Giovani Nazionale

“La Carta Giovani Nazionale“, spiegano le FAQ del servizio, “è una iniziativa che offre ai giovani una serie di sconti e agevolazioni su prodotti e servizi, tra cui esperienze di viaggio o formative, manifestazioni sportive, iniziative culturali e di intrattenimento, e anche su attività di orientamento professionale. Queste agevolazioni sono offerte da diversi operatori, sia esercenti che enti pubblici“. Per ottenerla è sufficiente scaricare l'app IO, registrarsi con SPID o CIE e quindi portare avanti la richiesta attraverso la sezione “Portafoglio” – “Sconti, Bonus e altre iniziative”. Sarà l'app stessa a guidare il diretto interessato all'ottenimento della carta stessa.

Poter viaggiare, acquistare il biglietto per un concerto, comprare un libro che desideri; il tutto, a un prezzo a misura di giovani. La Carta Giovani Nazionale (CGN) sta arrivando, e tra pochi giorni avrai ancora più opportunità per vivere le tue esperienze, dedicarti alle tue passioni e potenziare la tua formazione.

Per comprendere quale tipo di sconti siano ottenibili è sufficiente andare su questa pagina, ove sarà possibile vedere tutti i partner dell'iniziativa. Per l'Italia è già possibile trovare ad esempio nomi quali:

Hard Rock Cafe

Flixbus

Helbiz Italia

Audiotellers

Rakuten Kobo

Yeppon

International Language School

Melia Hotel

e molti altri ancora.

Per ottenere la carta, l'unico vero requisito è avere un'età compresa tra 18 e 35 anni. Il possesso di SPID o CIE è altrettanto fondamentale poiché necessari per l'identificazione sull'app IO. La carta scade al compimento del 36esimo anno di età, mentre tra i 30 ed i 35 anni è possibile fruire soltanto delle agevolazioni disponibili sul territorio italiano.

La carta vale tanto per acquisti in loco quanto per acquisti online, con pagamenti tramite qualsiasi carta di credito. L'applicazione dello sconto è immediata:

Nel caso in cui l'agevolazione preveda l'inserimento di un codice sconto in fase di acquisto, puoi copiarlo direttamente dal dettaglio dell'agevolazione di tuo interesse e incollarlo sul sito dell'operatore, per vedere subito applicato lo sconto al carrello dell'e-commerce dell'operatore.

Una volta dislocata su app IO, insomma, la carta abilita a un lungo elenco di sconti che rende la vita “giovane” più semplice e meno onerosa. Il tutto a portata di smartphone, sempre e ovunque.