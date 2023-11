Carta di credito gratuita senza commissioni? La realtà supera la fantasia con Carta YOU

Fino ad oggi una carta di credito gratuita, peraltro senza commissioni, era solo una semplice fantasia nella testa dei più inguaribili sognatori. Fino ad oggi, appunto, fino a quando non si è materializzata Carta YOU.

Tutto vero: la carta di credito gratuita senza commissioni non esiste solo nei sogni, ma anche nella realtà. Ed il merito è di Advanzia, la banca digitale lussemburghese che ha portato Carta YOU anche qui in Italia. Ecco il link al modulo di richiesta.

Carta di credito gratuita senza commissioni: ora c’è Carta YOU

Con Carta YOU hai una carta di credito a canone zero per sempre e senza commissioni sui prelievi. Questo indipendentemente dall’ATM presso cui ritiri i tuoi soldi in contanti, che sia in Italia o all’estero non fa alcuna differenza.

Un altro vantaggio della carta di Advanzia Bank è il non dover aprire un nuovo conto corrente, che invece è uno dei requisiti fondamentali per poter richiedere una nuova carta di credito. Una volta ottenuto il parere positivo da Advanzia, basterà collegare la carta a un proprio conto già in uso.

Un ulteriore punto di forza è la possibilità di beneficiare di un’assicurazione di viaggio gratuita. A questo, poi, si aggiunge l’opportunità di pagare in modo differito fino a 7 settimane senza interessi sugli acquisti effettuati in precedenza.

Puoi richiedere Carta YOU in meno di due minuti compilando il modulo a questo link. Riceverai una risposta da parte di Advanzia Bank nel giro di pochi giorni.

