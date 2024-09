CarPlay Wireless: solo 36€ in offerta su Amazon per questo adattatore USB

Sei stanco di collegare il telefono al cavo USB per usare CarPlay nella tua auto? Con questo adattatore USB risolvi facilmente: lo colleghi alla presa del tuo sistema infotainment, lo associ al tuo iPhone e da quel momento ogni volta che entrerai in macchina il sistema CarPlay partirà in automatico senza dover per forza collegare lo smartphone al cavo.

Oggi puoi acquistarlo in offerta su Amazon a soli 35,99 euro invece di 44,99: una promozione limitata e a tempo che ti suggeriamo di non perdere.

CarPlay wireless con adattatore USB: come funziona?

Come anticipato in apertura, il funzionamento di questo adattatore è davvero molto semplice. Ti basterà inserirlo nella porta USB dell’auto e in pochi secondi il tuo CarPlay cablato diventa wireless. La connettività integrata ti permette di avere una connessione sempre veloce e stabile, migliorando di parecchio il livello del tuo sistema di infotainment.

Avrai il potere di usare il navigatore, rispondere alle chiamate, inviare messaggi o ascoltare la musica e tutte le altre caratteristiche permesse da CarPlay in modo comodo, facile e sicuro, senza il rischio di usare cavi che si attorciglino e rendino il tutto più macchinos.

L’adattatore è compatibile con una vasta gamma di modelli e marche di auto e funziona perfettamente con tutti gli iPhone delle ultime generazioni: basta soltanto che montino a bordo iOS 10 e versioni successive.

La connessione è immediata e richiede massimo 24 secondi: un modo comodo e sicuro per usare CarPlay con la comodità del wireless. Acquistalo adesso a soli 35,99 euro invece di 44,99.