CarPlay e Android Auto WIRELESS con questo adattatore 2-in-1 in sconto Amazon (-30€)

Usi spesso CarPlay o Android Auto con il tuo sistema di infotainment ma vuoi liberarti dell’annoso peso del cavo USB da collegare ogni volta al tuo smartphone? Risolvi tutto con questo pennino magico, un adattatore 2-in-1 che, collegato alla presa USB della tua auto, ti permetterà di accedere ad entrambi i sistemi senza collegare il cavo. Spuntando la casella del coupon sconto che trovi in pagina potrai pagarlo soltanto 49,99 euro invece di 79,99.

Adattatore CarPlay e Android Auto: finalmente wireless

Il funzionamento di questo pennino è davvero semplice. Lo colleghi alla porta USB dell’auto, attivi il bluetooth del tuo telefono e lo associ al dispositivo. In un attimo e come per magia, Android Auto e CarPlay si avvieranno senza la necessità che tu connetta il cavo USB allo smartphone.

E questo succederà sempre ogni volta che salirai sull’auto: ti basterà accendere la vettura per avere i sistemi di infortainment ufficiali Android e Apple pronti all’uso. Musica, chiamate, GPS: tutto a disposizione con la pratica interfaccia di entrambi i sistemi, senza l’uso del cavo.

L’adattatore è peraltro piccolo e discreto e una volta collegato ti dimenticherai praticamente della sua esistenza. Una comodità che si racconta da sola e che se usi molto Android Auto o CarPlay siamo sicuri che la desideravi da tempo.

Quindi, procedi così: apri la pagina Amazon, spunta la casella “Applica coupon 30€” e paga questo pennino magico a soli 49,99 euro invece di 79,99.