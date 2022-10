Caro bollette: aumenti insostenibili, ecco il segreto per risparmiare

Se hai già ricevuto l’ultimo bolletta della luce sarai d’accordo con me che gli ultimi aumenti sono davvero insostenibili. Molte famiglie si sono trovate di fronte a una fornitura di energia elettrica passata da un prezzo a un costo finito alle stelle. Ma come puoi affrontare al meglio questo caro bollette?

Esistono una serie di accortezze che non fanno di certo miracoli, ma almeno ti permettono di limare qua e là i costi. Ad esempio, possiamo parlare di lampadine ad alta efficienza energetica. Sembra una stupidaggine, ma sostituendole a quelle tradizionali si ottiene già un buon risparmio.

Su Amazon in offerta trovi un Pacco da 6 lampadine E27 LED Edison a soli 15,37 euro, invece di 17,98 euro. Il loro bassissimo consumo energetico è una benedizione visto il recente caro bollette. Tra l’altro queste garantiscono una durata fino a 25.000 ore di luce. Potrai sceglierle con luce bianca naturale o calda.

Caro bollette: inizia fin da subito a risparmiare

Abbatti il costo del caro bollette iniziando fin da subito a risparmiare. Gli ultimi prezzi dell’energia elettrica e la nuova formula con quotazione variabile sta facendo impazzire tantissime famiglie che si sono viste triplicare i costi da sostenere.

Per combattere questa guerra al prezzo potresti adottare un sistema intelligente evitando di lasciare in standby molti elettrodomestici che consumano senza essere utilizzati. Primi fra tutti computer e televisori. Poi ci sono anche i modem che di notte potrebbero essere tranquillamente spenti riducendo così il consumo di elettricità.

Un altro modo per risparmiare è acquistare elettrodomestici con alta efficienza energetica. Ad esempio, un buon climatizzatore in tripla classe A. Su Amazon trovi il Condizionatore Hisense Easy Smart 9000 BTU A++ a soli 370 euro. Pagalo a rate tasso zero direttamente al check out con Cofidis.

Anche la scelta del televisore è importante. Acquistarne uno di ultima generazione fa la differenza in quanto a ottimizzazione dei consumi. Grazie ad Amazon non dovrai spendere troppi soldi per sostituire quello di casa tua.

Acquista la Samsung TV Crystal UHD 4K 55″ a soli 399 euro. Potrai pagarla in comode rate a tasso zero da 78,80 euro al mese. Migliora non solo il consumo di corrente, ma anche la qualità del tuo intrattenimento con questa spettacolare smart TV da 55 pollici in 4K.

Infine, per contrastare il caro bollette e possibili blackout dovuti alla crisi energetica in corso, ti consigliamo di acquistare un sistema a pannelli solari portatile. Potrai così renderti indipendente dall’energia elettrica grazie a questo prodotto.

Acquista la tua indipendenza con la Centrale Elettrica Portatile con Pannello Solare a soli 483,98 euro. Avrai a disposizione una centrale da 600 W alimentata da un pannello solare pieghevole da 100 W. Potrai collegarci davvero di tutto senza problemi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.