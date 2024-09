Caricatore USB-C 100W con 4 porte di ricarica in maxi sconto Amazon (-43%)

Con questo caricabatterie USB-C da 100W in offerta oggi su Amazon ti porti a casa un dispositivo versatile e comodo per la ricarica dei tuoi device elettronici: dagli smartphone fino ai laptop. Il prezzo in sconto è di 39,89 euro invece di 69,99 e puoi accedervi spuntando la casella del coupon che trovi in pagina.

Caricatore USB-C 100W: potente e versatile

Il caricatore è dotato di quattro porte (due USB-C e due USB-A) e offre una potenza massima impressionante: fino a 100 W su una delle porte USB-C, che lo rende capace di ricaricare un MacBook Pro al 62% in soli 30 minuti.

Il dispositivo è poi compatibile con una vasta gamma di protocolli di ricarica rapida, tra cui PD3.0, PPS, QC4+, QC3.0 e molti altri rendendolo ideale per qualsiasi tipo di marca o device. La tecnologia GaN III consente una ricarica efficiente, mantenendo bassa la temperatura e proteggendo i dispositivi da cortocircuiti, sovraccarichi e surriscaldamenti.

Inoltre, grazie alla tecnologia di controllo della temperatura BCT, il caricatore garantisce un raffreddamento efficace durante la ricarica, prolungando la vita della batteria dei tuoi dispositivi.

Nella confezione troverai un cavo di prolunga da 1,5 m e un cavo USB-C a USB-C da 100 W, insieme a un manuale utente. Applica il coupon sconto e pagalo soltanto 39,89 euro invece di 69,99.