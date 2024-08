Caricatore Anker: doppia uscita USB-C in super offerta a 18,39€

L’Anker Caricatore USB C 47W è una soluzione rapida e compatta per caricare tutti i tuoi dispositivi preferiti: da iPhone 15 a Pixel Pro e Samsung Galaxy. Attualmente disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 18,39€, ottenibile grazie a una combinazione di sconto del 43% e un ulteriore coupon del 20%, questo caricatore è perfetto per per chi cerca potenza e affidabilità.

E’ dotato di due porte USB-C che utilizzano la tecnologia GaN (nitruro di gallio): offre una maggiore efficienza energetica e dimensioni più ridotte rispetto ai caricabatterie tradizionali. Con una potenza totale di 47 W, è in grado di caricare velocemente una vasta gamma di dispositivi, inclusi i nuovi modelli di iPhone, come il 15 Pro e il 15 Pro Max, oltre a dispositivi Android come il Galaxy e il Pixel. Grazie alla ricarica rapida, gli utenti possono ottenere una carica significativa in pochi minuti, riducendo i tempi di attesa e aumentando la praticità, soprattutto quando si è in movimento.

Nonostante la sua capacità di ricarica potente, il design è estremamente portatile, rendendolo ideale per viaggi o per l’uso quotidiano, senza il peso di ingombranti caricabatterie tradizionali. La tecnologia GaN non solo riduce le dimensioni, ma garantisce anche un’efficienza energetica superiore.

Sebbene il cavo non sia incluso, la compatibilità universale con diversi cavi USB-C permette di utilizzarlo con una vasta gamma di dispositivi, rendendolo un accessorio versatile e pratico da aggiungere al tuo arsenale di accessori tech.

L’offerta attuale su Amazon, che porta il prezzo del Caricatore Anker 523 a soli 18,39€. Rimane ancora pochissimo tempo: non farti scappare questa occasione e acquistalo a meno di 19€!