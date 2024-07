Capsule e cialde: i pack in sconto al Prime Day 2024

Il Prime Day è l’occasione perfetta per risparmiare acquistando capsule e cialde. Cosa stai aspettando? Metti in carrello i pack in forte sconto solo per te! Verifica la compatibilità con la tua macchina a uso domestico e approfitta del risparmio. Come le Capsule Caffè Vergnano Nespresso a soli 0,16€ l’una.

Ovviamente, nella nostra selezione, non possono mancare le fantastiche Capsule Respresso Caffè Borbone Miscela Nera a soli 0,19€ l’una. Compatibili con le macchine Nespresso, sono perfette per un’esperienza unica ad ogni sorso.

Capsule e Cialde in offerta al Prime Day

Fai scorpacciata delle migliori capsule e cialde in offerta al Prime Day. Oggi le Capsule Caffè Borbone Don Carlo Miscela Blu sono in promo a soli 0,20€ l’una. Compatibili con le macchine Lavazza A Modo Mio, assicurano un espresso cremoso e vellutato ad ogni sorso.

Non possono mancare le compatibili Bialetti! Cosa stai aspettando? Acquista le Capsule Caffè Borbone Miscela Rossa a soli 0,20€ l’una.

Oltre alle capsule ci sono anche le cialde in super offerta al Prime Day. Infatti, se hai una macchina ESE 44mm devi assolutamente assaggiare queste. Le Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa a soli 0,14€ l’una! Un’esperienza fantastica.

Ancora a meno ci sono le Cialde Yespresso a soli 0,13€ l’una! Approfittane subito, tutte hanno la consegna gratuita inclusa nel prezzo grazie alla tua iscrizione a Prime.