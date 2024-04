Capsule Caffè Borbone Nescafé Dolce Gusto: solo 0,22€ a unità su eBay

Con eBay le sorprese non finiscono mai. Infatti, proprio ora puoi acquistare le Capsule Caffè Borbone Miscela Rossa, compatibili con le macchine a marchio Nescafé Dolce Gusto, a un prezzo incredibile. Mettile in carrello a soli 22 centesimi a unità.

Si tratta di un’occasione unica per risparmiare senza rinunciare alla qualità del buon caffè espresso. Ogni cialda esprime il gusto forte e deciso della miscela selezionata con estrema cura e attenzione. Assicurati una scossa di vitalità ad ogni sorso. La consegna gratuita è inclusa nell’offerta.

Capsule Caffè Borbone Miscela Rossa Nescafé Dolce Gusto: cura nei dettagli

Le Capsule Caffè Borbone Miscela Rossa per macchine Nescafé Dolce Gusto sono curate nei minimi dettagli. Infatti, pur essendo confezionate in pacchi da 15 capsule, hanno in dotazione il sigillo salvaroma. Questa tecnologia è sicura e mantiene la freschezza del prodotto.

Così sai che ogni volta che usi una cialda hai sempre lo stesso gusto e lo stesso aroma del chicco appena macinato, come al bar. Inoltre, hai il massimo dell’igiene perché niente va a intaccare la fragranza del caffè. Togli la linguetta prima di inserire la capsula nella tua macchina.

Acquista le Capsule Caffè Borbone Miscela Rossa a soli 22 centesimi a unità. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.