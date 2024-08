Capsule Caffè Borbone Nescafè Dolce Gusto quasi a metà prezzo

Le fantastiche Capsule Caffè Borbone Miscela Nera, compatibili con le macchine a uso domestico Nescafè Dolce Gusto, sono oggi in offerta quasi a metà prezzo. Cosa stai aspettando? Acquistale adesso su eBay al 44% di sconto! Si tratta di un’occasione incredibile da non perdere assolutamente.

Tra l’altro, grazie a Miscela Nera, porti direttamente a casa tua o in ufficio il piacere di bere un espresso napoletano di carattere. L’aroma deciso e il gusto avvolgente rendono questo caffè una vera e propria forza. La consegna gratuita è inclusa nell’ordine e puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.

Capsule Caffè Borbone Nescafè Dolce Gusto: una bomba di espresso

Lascia che tutto l’aroma dei migliori chicchi ti esploda in bocca grazie alle Capsule Caffè Borbone Miscela Nera, compatibili con Nescafè Dolce Gusto. La giusta grammatura per ogni capsula assicura un espresso nella tazza sempre cremoso come al bar.

Inoltre, ogni singola capsula è dotata di un sigillo salvafreschezza per assicurarti un caffè sempre fresco e fragrante come se i chicchi fossero appena stati macinati. Le pratiche buste sono comodissime per stoccare le cialde in casa o in ufficio.

I palati che amano oltre all’aroma anche la cremosità del caffè ameranno queste capsule e tu farai sempre un figurone. Acquistale adesso al 44% di sconto pagandole solo 0,19€ l’una.