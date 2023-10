Capsule Caffè Borbone per Dolce Gusto Nescafé a soli 0,20€: follia

Assicurati un espresso come al bar tutti i giorni grazie alle Capsule Caffè Borbone Miscela Blu. Sono 100% compatibili con le macchine Dolce Gusto Nescafé. Acquistane 180 a soli 36,20 euro. Ogni capsula ti costa solo 0,20 euro! Un’occasione pazzesca che trovi solo su eBay, il mago dello shopping online. Addirittura, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Cosa stai aspettando? Sbrigati perché stanno andando a ruba e potresti non farcela ad aggiudicartele.

Capsule Caffè Borbone Miscela Blu: aroma intenso, gusto persistente e grande risparmio

Con le Capsule Caffè Borbone Miscela Blu, 100% compatibili per macchine Dolce Gusto Nescafé, fai sempre un figurone. Il loro aroma è intenso, come se il chicco fosse appena macinato. Questo grazie alla loro capsula con tecnologia avanzata, salva freschezza. Il gusto al palato è morbido, vellutato e persistente, lasciandoti un piacevole sapore di caffè per molto tempo. Ovviamente il risparmio è assicurato grazie a questa offerta speciale.

Acquista 180 capsule a soli 36,20 euro. Oggi stesso ti assicuri la scorta perfetta di buon caffè. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.