Canva Teams: i prezzi aumentano fino al 300%, anche in Italia

Canva, la popolare app di progettazione grafica ed editing delle immagini, si prepara ad una importante rivoluzione del suo listino prezzi: come confermato in una email inviata a tutti gli iscritti a Canva Teams, l’azienda lancerà un piano di rincari che arriverà fino al 300%.

La notizia non ha mancato di scatenare inevitabilmente qualche polemica, ma la società si è giustificata spiegando che l’aumento è dovuto al valore ampliato dell’esperienza garantita dal prodotto e dagli strumenti di intelligenza artificiale generativa aggiunti alla piattaforma.

Quali saranno i nuovi prezzi di Canva Teams?

Siamo subito in grado di confermare che l’aumento dei prezzi è previsto anche per l’Italia: un’email ci ha informato infatti che a partire dal 4 dicembre 2024 il costo mensile di Canva Teams passerà a 9 euro per persona, per un minimo di tre persone, il che si traduce in un prezzo di partenza di 27 euro al mese contro i 11,99 precedenti.

Come si legge nel messaggio, questa modifica aiuta Canva a “continuare a a creare prodotti straordinari come Visual Suite, Strumenti magici, strumenti per il brand e altre funzionalità molto richieste“. Per premiare gli utenti più fedeli l’azienda ha comunque deciso di concedere dei piani di abbonamento a Canva Teams per un minimo di 2 postazioni (invece di 3) a coloro che risultavano già abbonati al giorno del 30 agosto 2024.

Questo significa in parole povere che chi avesse già un abbonamento a Canva Teams attivo per due persone potrà pagare soltanto 18 euro al mese: una tariffa speciale che si disattiverà nel caso si decida di annullare l’abbonamento o passare a un piano Pro.

Tutti gli iscritti riceveranno un ulteriore promemoria 30 giorni prima dell’entrata in vigore del nuovo listino, che prevederà anche la possibilità di sottoscrivere un piano con fatturazione annuale in modo da avere un risparmio minimo del 16%. Non sembrano previsti, per adesso, aumenti di prezzo per i piani Pro ed Enterprise.