Canone Rai: ultimo giorno per non pagarlo nel 2025

Il Canone Rai è tra le “tasse”, se così si può chiamare, la più odiata e incompresa in Italia. Sono molti i cittadini che ancora oggi non riescono a mandar giù il fatto che sia necessario pagare un abbonamento radiotelevisivo pubblico per il solo possesso di un televisore o di un apparecchio atto a ricevere il segnale digitale terrestre e/o satellitare per la trasmissione dei canali.

Eppure, questa imposta non è obbligatoria. Infatti, esistono dei casi specifici, definiti casi di esonero, che permettono di evitare il pagamento del canone radiotelevisivo italiano. Esistono due date per inviare la cosiddetta richiesta di esenzione o, in gergo tecnico, la dichiarazione sostitutiva. Le due date da tenere presente come ultima possibilità sono:

31 gennaio 2025 per essere esonerati l’intero anno solare;

per essere esonerati l’intero anno solare; 31 luglio 2025 per essere esonerati dal secondo semestre.

Quindi oggi è l’ultimo giorno per poter richiedere l’esenzione dal pagamento del Canone Rai per l’intero anno. La dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, dovrà essere inviata entro e non oltre la data di oggi. Altrimenti, tutti gli invii a partire dal 1° febbraio saranno validi per il secondo semestre dell’anno.

Casi di esonero dal Canone Rai

Per tutto il 2025 rimangono invariati i 3 casi di esonero menzionati dall’Agenzia delle Entrate, che possono fare richiesta di esenzione dal pagamento del Canone Rai per l’intero anno se l’invio viene effettuato entro e non oltre oggi, venerdì 31 gennaio 2025. Nello specifico si tratta di:

Ultrasettantacinquenni con reddito basso. Questa categoria comprende tutti i cittadini che hanno già compiuto 75 e hanno un reddito annuo proprio e del proprio coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro, senza conviventi titolari di un reddito proprio (eccetto collaboratori domestici, colf e badanti); Diplomatici e militari stranieri. Sono esonerati dal pagamento del canone TV, per effetto di convenzioni internazionali, come riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate: gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961); i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963); i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile; i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951). Cittadini che non detengono la TV. Tutti i cittadini che, pur essendo intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale, non detengono un apparecchio televisivo, inclusi tutti i componenti della famiglia anagrafica.

Nel caso in cui il soggetto non rientri nei casi d’uso sopra menzionati, ricordiamo che il Canone Rai 2025 è tornato a 90 euro l’anno e verrà addebitato a rate direttamente all’interno della bolletta della luce.