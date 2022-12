Canone Rai: problemi dopo il 20 dicembre, devi pagarlo comunque?

Ieri, martedì 20 dicembre 2022, è avvenuto lo spegnimento dei canali TV con codifica Mpeg2 sulla piattaforma digitale terrestre. Questa operazione sta creando diversi problemi a molti italiani che non riescono più a ricevere bene il segnale nonostante abbiano tutti gli apparecchi compatibili con il nuovo standard e continuano a pagare il Canone Rai.

Purtroppo non è la prima volta che diversi utenti devono affrontare dei disagi. Si tratta di una situazione che ci stiamo portando dietro da quando sono iniziate le prime operazioni di refarming del digitale terrestre, continuate con lo switch off dell’8 marzo 2022 e proseguite fino ad oggi con lo spegnimento dei canali in Mpeg2.

È normale chiedersi se con tutti questi problemi sia corretto continuare a pagare il Canone Rai. Purtroppo però ciò che ti diremo, se sei tra quelli che stanno combattendo contro i disservizi del nuovo digitale terrestre, non ti piacerà affatto.

Canone Rai: problemi con il digitale terrestre? Devi pagarlo comunque

Attualmente chi può fare richiesta di esonero dal Canone Rai sono solo due categorie. Da una parte chi ha compiuto i 75 anni e ha un reddito annuo inferiore agli 8.000 euro. Dall’altra chi non possiede un apparecchio con sintonizzatore TV, televisore e decoder, in casa nonostante sia titolare di un’utenza elettrica.

Perciò se stai avendo problemi con la ricezione dei canali del digitale terrestre non rientri in queste casistiche. In altre parole sei obbligato a pagare il Canone TV come tutti gli altri. Capiamo che per te questa è un’ingiustizia e molti altri la pensano allo stesso modo, ma attualmente non puoi fare diversamente.

Recentemente sono diverse le associazioni che si sono unite per aiutare i cittadini che come te stanno affrontando questi disagi. Siccome molti lamentano il fatto che la Rai sul digitale terreste non si vede, è partita una diffida al Canone TV. Potresti verificare se puoi associarti anche tu a questa forma di protesta.

Nondimeno, ti sconsigliamo di intraprendere azioni personali. Scegliere volontariamente di non pagare il Canone Rai attualmente non è possibile nemmeno dimostrando che nella propria zona i canali non si vedono. Meglio percorrere strade legali o trovare alternative come un sistema satellitare o lo streaming con Fire TV Stick di Amazon a soli 26 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.