Digitale terrestre: la Rai non si vede, parte la diffida al Canone TV

Sembra strano che all’alba del 2023 alcune zone d’Italia non riescano a ricevere per nulla i canali Rai del digitale terrestre. Una situazione indecorosa secondo alcuni che hanno per questo motivo definito il Canone Rai “un servizio oneroso ma inesistente“. Ed effettivamente, pagare qualcosa per non averlo sembra proprio un’ingiustizia.

Questa volta non si tratta né di Roma e né tanto meno di Bari. Dobbiamo spostarci a un po’ più a Nord dell’Italia. Ad avere questo problema molto grave sono diversi cittadini del Veneto. Le zone interessate, come spiegano diversi quotidiani locali, vanno da Castello all’Isola di Sant’Elena, dalla Giudecca al Lido. Sembra però che le istituzioni non siano interessate:

La Rai – spiega Adico, associazione in difesa dei consumatori – pare del tutto disinteressata ad affrontare la questione tanto da non rispondere nemmeno alla comunicazione, con tanto di raccolta firme, inviata dalla nostra associazione per conto degli inquilini di un condominio della Giudecca che da marzo, appunto, hanno i canali Rai oscurati, evidentemente a causa dello switch off avvenuto in quel mese.

È incredibile che da marzo ci siano ancora persone che non riescono a ricevere i canali Rai, nonostante si siano organizzati per tempo allo switch off con apparecchi compatibili. Se ancora non lo hai fatto questo è il momento giusto perché il 20 dicembre verranno spenti tutti i canali in SD del digitale terrestre. Su Amazon trovi il Decoder Dcolor Mini Stick a soli 21 euro.

Digitale terrestre: Adico ha avviato una diffida al Canone Rai

La vera bomba di questa notizia è che Adico, visto i ripetuti e diffusi problemi con il nuovo digitale terrestre, ha deciso di avviare una diffida nei confronti del Canone Rai. Gratuitamente sta mettendo il documento a disposizione di tutti i cittadini che ancora non riescono a vedere i canali Rai da quasi nove mesi.

Con questa “si chiede di fatto l’esenzione dal pagamento del canone e, in subordine, la restituzione di quanto finora pagato a fronte di un servizio oneroso ma inesistente“. Tale richiesta è esigibile secondo l’articolo 1453 del Codice Civile che recita:

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Adico, nella persona del presidente Carlo Garofolini, sta facendo sentire la sua voce nella speranza che la situazione possa risolversi a breve. In un comunicato ufficiale, in merito all’impossibilità di vedere i canali Rai del digitale terrestre per molti nel Veneto, Garofolini ha dichiarato:

Il comportamento della Rai in questa vicenda è emblematico e sorprendente. Stiamo parlando di un servizio pubblico che se ne frega del proprio pubblico. Il problema non esiste solo a Venezia ma in tutta Italia. Le vittime del disservizio hanno fatto di tutto: cambiato TV, installato filtri, chiamato antennisti, tutto a loro spese. E il risultato è sempre quello: la Rai continua a non vedersi. A farne le spese sono soprattutto le persone anziane, che non utilizzano TV a pagamento e che in molti casi sono affezionate ad alcuni programmi della rete pubblica.

Ci auguriamo che la situazione possa risolversi a breve, con buona pace di tutti. Ciò nonostante, è evidente che ci sono zone in Italia dove il segnale del nuovo digitale terrestre, dopo lo switch off dell’8 marzo 2022, ha dei problemi seri. In questo caso si dovrebbero programmare i dovuti interventi per ripristinare la ricezione.

