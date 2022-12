Canone Rai: tutte le novità sulla domanda di esonero 2023

Con enorme sorpresa il mese scorso, contrariamente a quanto ci aspettavamo, abbiamo scoperto che il Canone Rai rimarrà in bolletta. Ciò vuol dire che la riscossione sarà ancora automatica per tutti coloro che possiedono un televisore o un decoder e sono titolari di un contratto di energia elettrica.

Se su questo versante tutto rimarrà uguale, anche per quanto riguarda la domanda di esonero per l’anno 2023 resterà pressoché identica. Infatti, come abbiamo ormai imparato da tempo, per noi cittadini italiani ci sono solamente due casi d’uso nei quali è applicabile questa possibilità:

quando non si possiede alcun apparecchio televisivo atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive tramite digitale terrestre o apparecchio satellitare; quando si ha compiuto già i 75 anni e il reddito è inferiore o uguale a 8.000 euro.

Chi rientra in queste due categorie potrebbe tranquillamente fare domanda di esenzione dal Canone Rai. In altre parole, ha la possibilità di non pagare più l’abbonamento radiotelevisivo italiano per sempre o fino a che le condizioni rimarranno invariate. Ovviamente ci riferiamo al possesso di un apparecchio con sintonizzatore TV.

Canone Rai: come fare domanda di esonero per il 2023

Come ogni anno in questo periodo è possibile inviare la domanda di esonero dal Canone Rai per l’anno 2023 all’Agenzia delle Entrate. L’inoltro è disponibile già dal 1° luglio 2022 e si potrà fare richiesta entro e non oltre il 31 gennaio 2023. Perciò se rientri tra quelli che possono evitare di pagare il Canone TV non perdere tempo.

Scarica il Modulo della Dichiarazione Sostitutiva. Se sei hai compiuto i 75 anni da questo link, mentre se non possiedi un apparecchio con sintonizzatore TV da questo link. Per questi ultimi il Modello di Dichiarazione Sostitutiva può anche essere presentato direttamente tramite l’applicazione Web. In ogni caso per tutte le altre situazione occorre inviarlo: